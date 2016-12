Scriitoarea Ruth Prawer Jhabvala a trecut în nefiinţă

Scriitoarea şi scenarista Ruth Prawer Jhabvala, singura persoană din lume recompensată atât cu premiul Oscar pentru scenariu, cât şi cu prestigiosul premiu literar Booker, a murit la vârsta de 85 de ani, în reşedinţa ei din New York. Ruth Prawer Jhabvala a colaborat foarte mulţi ani cu James Ivory şi cu Ismail Merchant, iar scenariile sale pentru filmele “Return to Howards End / Întoarcere la Howards End” şi “A Room With a View / Cameră cu privelişte” i-au adus două premii Oscar. A fost nominalizată pentru al treilea Oscar, cu scenariul filmului “The Remains of the Day / Rămăşiţele zilei”. Celebra scriitoare a realizat mai mult de 20 de filme cu producătorul Ismail Merchant şi cu regizorul James Ivory, pe parcursul unei cariere de peste 40 de ani.

Ruth Prawer Jhabvala a câştigat premiul Booker în 1975, pentru romanul “Heat and Dust”, devenind astfel singura persoană din lume care a câştigat Oscarul pentru scenariu şi prestigiosul Premiu Booker. Născută în Germania, într-o familie de evrei, a fugit din calea naziştilor în timp ce era elevă în Marea Britanie şi şi-a petrecut apoi mare parte din viaţă în India. Scriitoarea, care suferea din cauza unei maladii pulmonare, a murit în reşedinţa ei din New York. A fost căsătorită şi a avut trei fiice.