Scriitori români, la Festivalul Internaţional de Literatură de la Berlin

Scriitorii Filip Florian şi Radu Aldulescu participă la Festivalul Internaţional de Literatură de la Berlin, care are loc între 15 şi 25 septembrie. Evenimentul, dedicat literaturii est-europene, reuneşte 270 de scriitori şi critici renumiţi din toată lumea, care vor susţine lecturi şi vor participa la discuţii publice, readucând în atenţie peisajul cultural şi politic al ţărilor din care provin.

Festivalul Internaţional de Literatură se află sub patronajul comisiei UNESCO şi este finanţat de Berliner Festspiele, Hauptstadtkulturfonds şi Fundaţia de Artă şi Politică Peter Weiss. Programul festivalului şi selecţia participanţilor sunt asigurate de un juriu internaţional printre componenţii căruia s-au numărat: Fatou Diome, Robert Gray, Alberto Manguel, Pankaj Mishra, Atiq Rahimi, Ilija Trojanow.

Pe lângă Filip Florian şi Şefania Mihalache, invitaţi oficiali ai festivalului, Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu\" din Berlin completează prezenţa românească prin organizarea unor lecturi publice cu Radu Aldulescu, Matei Florian, T.O. Bobe şi Svetlana Cârstean. Lecturile vor avea loc atât în spaţii cunoscute, precum Haus der Kulturen der Welt, Teatrul Schaubühne, Teatrul German, Fundaţia Brandenburger Tor, cât şi în cafenele literare, accesibile publicului larg.

Sub motto-ul „Îngeri, mizerie, dragoste - Literatura română actuală\", publicul berlinez are ocazia să descopere un spectru variat al literaturii române de azi, punctat de realismul plin de forţă al unui scriitor considerat deja clasic - Radu Aldulescu, de născocirile fraţilor Filip şi Matei Florian, dar şi de poveştile de dragoste lirice şi de un comic amar ale Svetlanei Cârstean şi ale lui T.O. Bobe.

În încheierea festivalului vor cânta Ada Milea şi Roman Chiciuc.