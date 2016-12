Scriitorii înzăpeziţi au ajuns acasă după trei zile

După cum cotidianul „Telegraf'' a relatat deja, patru scriitori constănţeni, unii dintre ei însoţiţi de rude, îmbarcaţi în două autoturisme, dintre care unul 4x4, au rămas blocaţi de troiene în Mizil, judeţul Prahova, unde se aflau la un festival-concurs internaţional de literatură, pe 24 şi 25 ianuarie. Este vorba despre autorul de carte şi epigrame Claudiu-Valeriu Conţevici, Dan Norea - preşedintele Clubului Umoriştilor Constănţeni (CUC), Petru Brumă - secretar CUC şi poeta Mihaela Meravei, cu toţii fiind distinşi cu premii şi diplome la Festivalul Internaţional de Poezie şi Epigramă „Romeo şi Julieta la Mizil”, ediţia a VII-a. Despre peripeţiile scriitorilor înzăpeziţi în Prahova, care au trebuit să mai rămână la Mizil încă două zile din cauza viscolului şi a zăpezii, „Telegraf” a relatat pe larg, zilele trecute. La exact o săptămână de când „iadul alb” a pus stăpânire pe întreaga ţară, epigramistul Claudiu Val Conţevici derulează principalele secvenţe ale aventurii scriitorilor de la mare în drumul lor către casă.

DRUM DE ZECE ORE PRIN VISCOL ŞI NĂMEŢI „Extrem de amabili, organizatorii, adică primarul din Mizil, Emil Proscan, şi Liceul „Grigore Tocilescu'', reprezentat de profesorii Victor Minea şi Laurenţiu Bădicioiu, ne-au reţinut încă... două zile şi două nopţi, dar fiindcă nu puteam abuza de generozitatea lor, luni, 27 ianuarie, am plecat la drum. Cum toate şoselele din Bărăgan erau închise, am pornit, prin Ploieşti, spre Bucureşti, cu speranţa că A2 este practicabilă. Am aflat, la faţa locului, că „Autostrada Soarelui” a devenit... a zăpezilor. Când tocmai ne aduceam fiecare aminte ce neamuri avem prin Capitală, un poliţist de la Circulaţie ne-a sfătuit s-o luăm pe vechiul drum spre Constanţa, care, surprinzător, nu se încadra la „cod roşu”. Am călătorit relativ bine până la Dragalina, unde am fost opriţi, ca să aşteptăm un convoi venind dinspre Feteşti: câteva cisterne agabaritice erau ghidate de patru vole uriaşe. Am aşteptat în viscol două ore, după care utilajele, plus o maşină cu girofar a Poliţiei, ne-au deschis calea spre Feteşti. Concluzionând: în mileniul al treilea, am parcurs distanţa Mizil - Constanţa (250 km), pe căi ocolitoare, în... zece ore! Rămâne întrebarea: a meritat deranjul? Cu siguranţă, da. Mihaela Meravei a câştigat „Marele Premiu'' la poezie, iar Dan Norea, Petru Brumă şi subsemnatul am primit diplome de excelenţă”, ne-a povestit Claudiu Val Conţevici.