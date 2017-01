Scriitorul american Pat Conroy a decedat la vârsta de 70 de ani

Scriitorul american Pat Conroy, autorul a numeroase bestseller-uri, printre care "The Great Santini" şi "The Prince of Tides", a decedat la vârsta de 70 de ani, informează Fox News.

Pat Conroy anunţase în februarie că avea cancer la pancreas. Romancierul a decedat vineri seară în locuinţa sa din Beaufort, în statul Carolina de Sud.

În ultimii ani, Pat Conroy a avut şi alte probleme de sănătate, inclusiv diabet, hipertensiune şi afecţiuni ale ficatului.

"Marea este largă, iar Pat tocmai a traversat-o", a anunţat soţia sa, scriitoarea Cassandra Conroy, conform unui comunicat difuzat de editura Doubleday.