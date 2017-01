Scriitorul american Paul Beatty a câștigat premiul Man Booker pentru romanul „The Sellout“

Scriitorul american Paul Beatty a fost desemnat marți seară câștigătorul prestigiosului premiu literar Man Booker, pentru romanul său 'The Sellout', devenind astfel primul american care primește această înaltă distincție, relatează EFE.

Beatty s-a impus în fața altor aspiranți favoriți, precum scoțianul Graeme Macrae Burnet ('His Bloody Project'), sau canadianca Madeleine Thien ('Do Not Say We Have Nothing') pentru a obține acest premiu acordat în fiecare an pentru cea mai bună operă scrisă în limba engleză.

Premiul Man Booker, câștigat anul trecut de jamaicanul Marlon James pentru romanul său ''A Brief History of Seven Killings", este unul dintre cele mai renumite premii pe plan internațional. Premiul a fost acordat din 1969, iar câștigătorul este recompensat cu 50.000 de lire sterline (61.000 de dolari).

Numele câștigătorului a fost anunțat într-o ceremonie desfășurată în clădirea Guildhall — din centrul financiar londonez - și transmisă în direct de postul de televiziune BBC.