Scriitorul Guenter Grass a refuzat să înmâneze un premiu

Scriitorul german Guenter Grass, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a refuzat să participe la ceremonia de înmânare a Premiului Johannes Stelling pentru merite în lupta cu extremismul de dreapta. Premiul urmează să fie înmânat Partidului Social-Democrat al Germaniei (SPD) în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Reprezentanţii partidului l-au invitat pe Guenter Grass, încă de la sfârşitul lui aprilie, să rostească un discurs la ceremonia de premiere. Scriitorul în vârstă de 84 de ani şi-a motivat refuzul prin deteriorarea stării sale de sănătate. În acest context, fracţiunea social-democrată şi-a exprimat speranţa de a-l vedea pe Guenter Grass la ceremonia de anul viitor.

Conducerea SPD l-a invitat le ceremonia de premiere de la Schwerin, capitala landului, în pofida scandalului din jurul poemului antiisraelian al lui Guenter Grass. La începutul lui aprilie, presa mondială a publicat noua creaţie a scriitorului, ”Lucruri care trebuie spuse”, în care îndemna comunitatea internaţională să ţină sub control nu doar programul nuclear al Iranului, ci şi pe cel al Israelului. După publicarea acestui poem, statul evreu l-a declarat pe Guenter Grass persona non grata şi i-a interzis intrarea în ţară. La rândul lor, politicienii germani s-au rezumat la critici rezervate, însă au încercat să se distanţeze de opinia sa. În speţă, fracţiunea SPD din Bundestag a anunţat că nu mai are nevoie de sprijinul lui Guenter Grass în timpul campaniei electorale din 2013, în pofida faptului că scriitorul îi sprijinise timp de mai mulţi ani pe social-democraţi în alegeri.