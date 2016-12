Scriitorul Joey Goebel se întîlneşte cu cititorii români la Bucureşti şi Neptun

Scriitorul american Joey Goebel se va întîlni cu cititorii, dar şi cu personalităţi ale vieţii literare din România, la Bucureşti, pe 11 iunie şi la Neptun, la Festivalul „Zile şi Nopţi de Literatură\", desfăşurat între 11 şi 16 iunie. Tînărul scriitor american Joey Goebel este autorul best-seller-urilor „Anomalii\" şi „Torturaţi-l pe artist\", publicate în ediţie românească la Humanitas. Goebel va participa la Festivalul Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură\", organizat la Neptun, de Uniunea Scriitorilor din România, în perioada 11 - 16 iunie. Cu ocazia sosirii la Bucureşti, pe 11 iunie, scriitorul va fi prezent la o întîlnire cu cititorii, de la ora 19.00, la showroom-ul Natuzzi.

Joey Goebel este o figură emblematică a contraculturii contemporane, fiind considerat în lumea literară noul Chuck Palahniuk (n.r. autorul romanului „Fight Club\", un clasic al literaturii underground). S-a născut în 1980, în Henderson, Kentucky, şi şi-a făcut studiile de literatură engleză la Brescia University, în acelaşi stat. În adolescenţă a fost solist, chitarist şi compozitor în trupa punk The Mullets şi în formaţia Novembrists, apoi scenarist şi cronicar muzical. Student fiind, începe să scrie proză scurtă. Primul său roman, „Anomalii/ The Anomalies\", a apărut în 2003 şi a fost nominalizat la Kentucky Literary Award. I-a urmat, în 2004, „Torturaţi-l pe artist/ Torture the Artist\", care a cîştigat, de asemenea, premiul amintit şi a fost nominalizat la Dylan Thomas Prize în 2006. Cele două romane au fost traduse deja în peste 15 ţări. Cel mai recent roman al lui Joey Goebel este „Commonwealth\", publicat anul acesta.