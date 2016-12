Scriitorul Matei Vișniec, invitat la Festivalul de Literatură Europeană de la New York

Aflat la cea de-a XIII-a ediție, Festivalul de Literatură Europeană de la New York (New Literature from Europe 2016) reunește peste 40 de autori, jurnaliști, poeți și traducători, pe parcursul a patru zile (7-10 decembrie 2016).

Festivalul este organizat din 2003, anual, de către Institutele culturale europene prezente la New York, reunite în grupul EUNIC (European Union National Institutes for Culture). Invitatul ICR New York din acest an este scriitorul Matei Vișniec. Acesta va participa la sesiuni de lectură, mese rotunde, discuții cu cititorii, lansări de carte, alături de ceilalți scriitori invitați: Elena Alexieva (Bulgaria), Colin Barrett (Irlanda), Ann Cotton (Austria), Cristian Crusat (Spania), Stefan Hertmans (Belgia), Susana Moreira Marques (Portugalia), Immanuel Mifsud (Malta), Mihkel Mutt (Estonia), Martí Sales (Catalonia - Spania), Asle Skredderberget (Norvegia), Yoko Tawada (Germania), Krisztina Tóth (Ungaria), Szczepan Twardoch (Polonia) și Tommy Wieringa (Olanda).

Alături de scriitori europeni, au fost invitați prozatorii Salman Rushdie, Jhumpa Lahiri, Eliot Weinberger, Deborah Eisenberg, Benjamin Nugent, Elizabeth Flock; poeții Nick Laird, Nick Flynn, Nathanle Handal; traducătorii Ann Goldstein, Susan Bernofsky, Alta L. Price, Marjolijn de Jager, Bruna Dantas Lobato, Julia Sanches, Annemarie Mattheyse, alături de critici literari, oameni de teatru, jurnaliști.

Matei Vișniec va avea dedicate o serie de evenimente: în 7 decembrie, masa rotundă cu tema „Page to Stage”, la Nuyorican Poets Café; în 8 decembrie, discuția despre literatură și jurnalism „Inventing Realities”, la Scandinavia House; în 10 decembrie, lansarea de carte - „How to Explain the History of Communism to Mental Patients” (Seagull Books 2015, editor Josefina Komporaly) și reprezentarea piesei de teatru „Buzunarul cu pâine”, cu actorii Vasile Flutur și Aaron Novak.

Pe 7 octombrie 2014, celebrul dramaturg, prozator și jurnalist a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Ovidius”.

