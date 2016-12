Scriitorul Norman Manea revine în România

Scriitorul Norman Manea va reveni în România, în perioada 16 - 23 noiembrie, pentru a participa la mese rotunde, întâlniri cu cititorii şi pentru a-şi lansa oficial cele mai noi volume, printre care se numără „Vizuina\" şi „Curierul de Est. Dialog cu Edward Kanterian\". Vizita, care are loc la invitaţia Ambasadei Franţei în România, are ca prim scop marcarea, şi în România, a prestigioasei distincţii primite de Norman Manea din partea statului francez în primăvara acestui an: Ordinul Artelor şi Literelor.

Pe parcursul şederii în România, Norman Manea va participa la Târgul de Carte Gaudeamus (18 - 22 noiembrie) din capitală, îşi va lansa cele mai noi volume apărute în cadrul seriei de autor de la Polirom, precum şi volumul „Laptele negru\" - publicat recent la Editura Hasefer. Scriitorul se va întâlni şi cu cititorii, în cadrul a patru evenimente deschise publicului larg.

De la debutul, în 1966, în „Povestea vorbii\" a lui Miron Radu Paraschivescu şi până în 1986, când a plecat din ţară, Norman Manea a publicat 10 volume (cinci romane, trei volume de proză scurtă, două volume de eseuri). Scriitorul a fost distins cu premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (1979) şi premiul Uniunii Scriitorilor (1984, anulat de către Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste). După 1986, în străinătate fiind, întâi în Germania (1987), apoi stabilit în Statele Unite, la New York, Norman Manea a fost tradus în 20 de limbi străine, cărţile sale fiind elogios recenzate în principalele ziare ale ţărilor respective. Volumele publicate în SUA („October, eight o\'clock, On Clowns: The Dictator and the Artist\", „Compulsory Happiness\", „The Black Envelope\", „The Hooligan\'s Return\") au figurat în selecţia celor mai importante apariţii editoriale din „The New York Times”.

Scriitorului i s-au decernat, în 1992, Bursa Guggenheim şi prestigiosul Premiu MacArthur, cunoscut ca „Nobelul american\". În 1993, Biblioteca Naţională din New York l-a sărbătorit cu prilejul acordării distincţiei „Literary Lion\" a instituţiei. În 2002, lui Norman Manea i s-a atribuit premiul internaţional de literatură Nonino pentru Opera omnia, iar în 2006, premiul Médicis Étranger, pentru volumul „Întoarcerea huliganului\". Tot în 2006, scriitorul a fost distins cu Meritul Cultural în grad de Comandor de către preşedintele României, a fost ales membru al Academiei de Arte din Berlin şi în juriul internaţional al premiului Nonino.