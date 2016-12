Scriitorul Péter Esterházy a cîştigat Marele Premiu „Ovidius“ al Festivalului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură“

Cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional „Zile şi Nopţi de Literatură“, eveniment organizat de Uniunea Scriitorilor din România (USR) s-a încheiat, ieri seară, la Complexul Ambasador din Neptun, cu ceremonia de decernare a premiilor. Înainte de anunţarea cîştigătorilor, preşedintele USR, Nicolae Manolescu, a făcut o trecere în revistă a manifestării din acest an şi i-a invitat pe scriitori să vină cu propuneri pentru ediţiile viitoare, privind temele de dezbatere ale colocviului „Zile şi Nopţi de Literatură“. La evenimentul de ieri seară a fost prezent şi ministrul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Theodor Paleologu.

Marele Premiu al festivalului, „Ovidius“, în valoare de 10.000 euro, acordat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, i-a revenit unuia dintre cei mai cunoscuţi scriitori maghiari din lume, Péter Esterházy, reprezentativ pentru noua literatură din fosta Europă comunistă. „Sînt foarte fericit că mă aflu aici“, a spus scriitorul maghiar, care a precizat că dedică acest premiu tatălui şi mamei sale. De asemenea, Péter Esterházy a mulţumit editurilor Humanitas, Paralela 45 şi Curtea Veche şi i-a îndemnat pe cei prezenţi ca, de acum înainte, să fie mai atenţi şi la numele traducătorului, nu doar la cel al autorului. Referitor la Marele Premiu „Ovidius”, oferit de MCCPN, acesta a spus că are o relaţie mai specială şi... personală cu Publius Ovidius Naso, deoarece colegii din şcoala generală îi spuneau „Naso”. „Cînd voi ajunge acasă, o să le trimit un mail colectiv colegilor mei şi o să le scriu: ‘Nu m-aţi poreclit în zadar, aţi făcut foarte bine, pentru că ordinea lumii s-a restabilit’ “, a spus Esterházy.

Ministrul Culturii a mai acordat un premiu special, de această dată pentru o carte, „Noul Testament. Evanghelia după Matei“, îngrijită de Cristian Bădiliţă şi publicată la editura Curtea Vechea. Ministrul Theodor Paleologu a menţionat că a oferit acest premiu Editurii Curtea Veche „pentru că a avut curajul să publice o carte inactuală, o traducere ştiinţifică a Noului Testament. Acesta este doar începutul, pentru că vor urma şi altele. Faptul că ofer acest premiu, acum, semnalează şi faptul că doresc să creez un program de traduceri din limbile clasice“, a spus ministrul Culturii.

Joey Goebel, o tînără speranţă a literaturii americane, a fost distins cu premiul de 5.000 de euro oferit de Primăria Mangalia

Premiul Festivalului „Zile şi Nopţi de Literatură“ pentru un tînăr scriitor a fost acordat de către Primăria Municipiului Mangalia lui Joey Goebel din Statele Unite ale Americii, în vîrstă de 28 de ani. Primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac, cel care i-a înmînat scriitorului american premiul în valoare de 5.000 de euro, a precizat că, atît timp cît va fi primar al oraşului, va sprijini orice acţiune cu caracter literar. Joey Goebel, autor al unor romane traduse şi în limba română - „Anomalii“ sau „Torturaţi-l pe artist“ -, a precizat: „Simt, într-un fel, că nu merit acest premiu, dar o să îl accept“, a spus tînărul scriitor, care a apreciat, în mod deosebit, energia intelectuală care s-a degajat din discuţiile de la Mangalia şi Neptun. Nonconformistul autor şi-a încheiat discursul prezentat în engleza americană printr-un „mulţumesc“ în limba română.

La ediţia din acest an, Institutul Cultural Român a acordat trei premii pentru contribuţie deosebită la răspîndirea şi promovarea literaturii române prin intermediul traducerilor. Premiul pentru traducere i-a revenit lui Kiril Kovaldji, cel care a făcut cel mai mult cunoscută literatura română în spaţiul rusesc. „Îmi pare rău că nu mai am 30-40 de ani, ca să mai traduc proza şi poezia pe care am îndrăgit-o din copilărie şi toată viaţa“, a spus, în limba română, traducătorul Kiril Kovaldji, în vîrstă de 79 de ani. Aceasta a mai apreciat originalitatea literaturii române, care, din păcate, nu este pe deplin cunoscută, De asemenea, premiat a fost şi reputatul traducător Omar Lara din Chile - America de Sud, care a revenit în România - unde a trăit un deceniu -, după 30 de ani. Acesta a spus, emoţionat, că se bucură că a avut prilejul să îşi regăsească prietenii din România şi să cîştige alţii noi. „Mulţumesc celor care au făcut din reîntoarcerea mea un cadou de neuitat pentru mine“, a spus, vădit emoţionat, Omar Lara. Cel de-al treilea traducător premiat de către ICR a fost Sean Cotter din SUA, „pentru efortul statornic şi susţinut de a face cunoscută literatura română în lumea anglofonă”. Din juriu au făcut parte: Nicolae Manolescu, Gabriel Dimisianu şi Gabriel Chifu.

După ceremonia de decernare a premiilor, din cadrul căreia a făcut parte şi un moment de recital poetic susţinut de laureaţi, scriitorii au fost invitaţi la o cină festivă oferită de Primăria Municipiului Mangalia.

Festivalul „Zile şi Nopţi de Literatură“ a reunit, timp de patru zile, între 12 şi 15 iunie, la Neptun şi Mangalia, 58 de scriitori, traducători, editori, critici şi redactori de presă literară - din România, Belgia, Chile, Franţa, Germania, Israel, Japonia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovenia, SUA şi Ungaria. Cea de-a VIII-a ediţie a manifestării a cuprins sesiuni de lecturi şi dezbateri avînd ca temă „Literatura şi Politicul. Cît criticăm, cît respectăm“. Alături de principalul organizator, USR, în realizarea ediţiei 2009 a festivalului s-au mai implicat: Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Institutul Cultural Român, Primăria Municipiului Mangalia, Institutul Polonez, Editurile Curtea Veche şi Paralela 45, Directoratul General al Cărţii şi Bibliotecilor din cadrul Ministerului Culturii din Portugalia.