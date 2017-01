Scriitorul american Thomas Berger, cunoscut pentru romanul "Little Big Man", care a stat la baza filmului "Micul om mare", de Arthur Penn, a decedat pe 13 iulie, cu o săptămână înainte de împlinirea vârstei de 90 de ani, din cauza unor probleme cardiace, informează huffingtonpost.com. Unul dintre cei mai importanţi scriitori care au luptat în Al Doilea Război Mondial, Thomas Berger a scris peste 20 de cărţi - romane, povestiri şi piese de teatru -, inclusiv seria autobiografică "Rinehart", o continuare a romanului "Little Big Man" şi "The Feud". Romanul "The Feud" a fost nominalizat, în 1984, la premiul Pulitzer pentru ficţiune, însă juriul a decis să acorde premiul lui William Kennedy, pentru volumul "Ironweed". Cel mai cunoscut roman al lui Thomas Berger este însă "Little Big Man", publicat în 1964, centrat în jurul personajului Jack Crabb, în vârstă de 111 ani, care susţine că a fost răpit de indieni în copilărie şi a luptat ulterior împotriva indienilor cherokee în Bătălia de la Little Bighorn, din 25 iunie 1876. Cartea a stat la baza filmului "Micul om mare/ Little Big Man" (1970), regizat de Arthur Penn, cu Dustin Hoffman şi Faye Dunaway în rolurile principale. Printre celelalte filme inspirate de romanele lui Thomas Berger se numără "Vecinii/ Neighbors" (1981), cu John Belushi şi Dan Aykroyd, şi "Meeting Evil" (2012), cu Samuel L. Jackson şi Luke Wilson în rolurile principale. Născut în Cincinnati, Thomas Berger a luptat în Al Doilea Război Mondial pe frontul german, între anii 1943 şi 1946, exploatând experienţa războiului în romanul de debut, "Crazy in Berlin". "Little Big Man", cel de-al treilea roman al său, a fost scris cu "intenţia de a cuprinde în istoria personală a unui singur om toate temele Vechiului Vest, care au devenit, între timp legendare", a declarat la un moment dat scriitorul pentru revista American Heritage.