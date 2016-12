Scrimera Ana-Maria Popescu a câștigat la Dubai

Scrimera Ana-Maria Popescu a câștigat, sâmbătă, concursul MKFA International Open Championship de la Dubai, Emiratele Arabe Unite, potrivit Federaţiei Române de Scrimă.

Competiția, care în 2016 a ajuns la ediția cu numărul cinci, este una la care se participă pe bază de invitație și vine să încheie o săptămână de antrenamente la MK Fencing Adademy, un club înființat în Qatar.

Au participat 36 de sportive din Emiratele Arabe Unite, Japonia, SUA, România, Egipt, Franța, Iraq, Italia, Olanda, Jordania, Palestina și Siria. Printre scrimerele invitate s-a numărat și Ana-Maria Popescu, care a fost însoțită de antrenorul Dan Podeanu.

Ana-Maria Popescu a avut un parcurs excelent în proba individuală feminină, reușind să se claseze la final pe locul 1. Rezultatele obținute de către Ana Maria Popescu în concursul de la Dubai au fost următoarele: tabloul de 32 – 15-2 cu Sara Al Hosni (Emiratele Arabe Unite); tabloul de 16 – 12-4 cu Elena Helgiu (SUA); tabloul de 8 – 15-2 cu Ayesha Alhameli (Emiratele Arabe Unite); semifinale – 15-4 cu Alanoud Al Saadi (Emiratele Arabe Unite); finala – 15-10 cu Ayaka Shimookawa (Japonia).

"Final de an, de sezon, de ce vreţi voi, dar e final. Un an greu, un an frumos! An pe care l-am încheiat cum nu se putea mai bine... pe prima treaptă a podiumului. Toată energia şi gândurile bune venite de la voi m-au ajutat şi vă mulţumesc că-mi sunteţi alături la fiecare competiţie. În ultima săptămână petrecută în Dubai am învăţat, dacă mai era nevoie, că poţi face minuni plecând de la zero! #MKfencingacademy a fost ideea a doi fraţi veniţi din Bulgaria, Maria şi Mihail. Au făcut scrimă în ţara natală şi apoi au ales să urmeze calea străinătăţii. Au început cu două costume de scrimă şi două măşti, ţinând demonstraţii şi cursuri de scrimă în centre comerciale, cluburi, oriunde le era permis. Au ţinut neapărat să facă cunoscut acest sport într-o ţară în care nu se ştiau prea multe despre scrimă...Au muncit, au umblat, au crezut, s-au zbătut şi au ajuns ca astăzi să aibă peste 160 de sportivi în cadrul clubului, să organizeze a 5-a ediţie a unui concurs internaţional şi să invite campioni olimpici şi mondiali care să le susţină ideea! Şi toate astea din pasiune... aşa cum sună şi motto-ul lor Passion for fencing", a scris sportiva română pe contul personal de Facebook.