Scrimera Mălina Călugăreanu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Rio

Scrimera română Mălina Călugăreanu s-a calificat, sâmbătă, la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, Brazilia, după ce a realizat un concurs excelent în turneul preolimpic individual de floretă de la Praga, informează Federaţia Română de Scrimă.

Mălina Călugăreanu (19 ani) a înregistrat cinci victorii și o înfrângere în grupa preliminară. În optimi, ea a dispus cu 15-2 de irlandeza Victoria Duxbury, pentru ca în sferturi să o învingă pe austriaca Olivia Wohlgemuth, scor 15-9.

Floretista Mălina Călugăreanu este componentă a echipei CSA Steaua, unde este pregătită de către Ducu Petre și Florin Gheorghe.

Mălina a acordat câteva declarații pentru site-ul oficial al Federației Române de Scrimă. "A fost o zi încărcată, cu multe multe emoții. Încă nu realizez ce am făcut! E un mare pas înainte. Azi am dat tot ce am putut și mă bucur că am obținut această calificare extraordinară. Sunt fericită! Le mulțumesc din suflet tuturor celor care au fost alături de mine, antrenorilor, colegilor, familiei, tuturor! Calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio este cel mai important rezultat al meu de până acum!" a spus Mălina Călugăreanu.

Mihai Covaliu, președintele Federației Române de Scrimă, a felicitat-o pe Mălina pentru succesul obţinut: "Mălina a făcut un concurs foarte bun. Este un succes deosebit al scrimei românești și țin să o felicit din suflet pe Mălina Călugăreanu pentru acest lucru. Dar, în aceeași măsură, îi felicit și pe antrenorii Ducu Petre și Florin Gheorghe pentru munca extraordinară depusă în ultimii ani. Sper ca Mălina, alături de ceilalți scrimeri români deja calificați, să facă o figură frumoasă la Rio. Această calificare arată faptul că floreta românească are viitor și că suntem pe drumul cel bun în tentativa de a readuce această armă la gloria de altădată. Să nu uităm că anul trecut Mălina Călugăreanu a câștigat Cupa Mondială de floretă juniori feminin individual!".

Turneul preolimpic individual de floretă de la Praga a oferit patru bilete pentru JO de la Rio, atribuite învingătoarelor din sferturi, Călugăreanu, Irem Karamete, Delila Hatuel și Aikaterini-Maria Kontochristopoulou.

România are deja calificată la JO 2016 echipa feminină de spadă (3 sportive plus o rezervă).