Scrisoare către constănțeni: „Nevinovat, condamnat la 5 ani de pușcărie“

„Principiul fundamental din Dreptul Roman potrivit căruia „E MAI BINE SĂ AVEM O SUTĂ DE VINOVAȚI ÎN LIBERTATE DECÂT UN SINGUR NEVINOVAT ÎN ÎNCHISOARE!“ ar trebui să fie talerul unei justiții drepte și echitabile”. Aşa îşi începe fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa Nicuşor Constantinescu, „Scrisoarea deschisă către constănţeni”, în care atrage atenţia că justiţia, în ce îl priveşte, a fost făcută cu dublă măsură, iar „ceea ce poate fi însă chiar mai rău este că mi-au fost făcute țăndări demnitatea și onoarea. Iată pentru ce și, mai ales, iată cum: am respectat cele două Hotărâri CJC (...) Și pentru asta trebuia să plătesc”. Nicuşor Constantinescu este hotărât să îşi apere în continuare dreptatea şi solicită sprijinul constănţenilor care l-au ales pentru a putea să facă asta în continuare. „ȘI, NU: Constantinescu nu tace. Pentru că vreau să se știe că în instanțele constănțene se pot da condamnări penale pentru respectarea legii. Pentru că tăcerea mea ar însemna o complicitate post-factum la o asemenea ilegalitate. Pentru că nu pot accepta să se arunce în derizoriu munca mea de atâția ani în folosul Constanței (cu bune, cu rele, așa cum am putut și am știut să o fac, dar întotdeauna cu bună-credință)”.

Redăm integral scrisoarea pe care Constantinescu o adresează constănțenilor după aproape 4 luni de detenție la Penitenciarul Poartă Albă, condamnat într-un dosar în care nu s-a probat că ar fi furat vreun leu. În această scrisoare, fostul președinte al Consiliului Județean Constanța prezintă pe îndelete etapele procesului CMZ, în care a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare și resupusele faptele pentru care a fost condamnat

"Principiul fundamental din Dreptul Roman potrivit căruia „E MAI BINE SĂ AVEM O SUTĂ DE VINOVAȚI ÎN LIBERTATE DECÂT UN SINGUR NEVINOVAT ÎN ÎNCHISOARE!“ ar trebui să fie talerul unei justiții drepte și echitabile.

Echilibrul talerelor trebuie să fie bazat pe echidistanța judecătorilor, „eșarfa“ de pe ochii Statuii Justiției simbolizând acest PRINCIPIU - AXIOMĂ, dar și egalitatea drepturilor justițiabililor în fața acesteia. Balanța probelor și tuturor dovezilor DIRECTE aduse de acuzare trebuie să fie fără urmă de dubiu, după ce într-unul din talere s-a pus, în mod transparent și echidistant, totalitatea drepturilor și probelor de apărare. Nu cetățenii își probează nevinovăția, ci procurorii trebuie să probeze vinovăția prin probe directe. Motivația condamnării mele la 5 ani de închisoare cu executare, în calitatea mea de Președinte al Consiliului Județean Constanța, pentru un așa-zis „abuz în serviciu“, reprezintă o Mare Eroare Judiciară, o gravă încălcare a Democrației în județul Constanța, respectiv în România, o gravă încălcare a drepturilor cetățenilor județului Constanța de a vota, a alege și de a fi reprezentați la nivelul Aleșilor Locali, prin consilieri locali comunali, orășenești, municipali și județeni, respectiv de a-și alege prin vot primarul de comună, primarii de orașe sau municipii și președintele Consiliului Județean!

Condamnarea mea este „motivată“ pe 100 de pagini, fără a fi acuzat și fără a se fi probat că aș fi furat vreun leu, doar prin faptul că am inițiat și am dus la îndeplinire două hotărâri de Consiliu Județean, votate de toți consilierii județeni, de la toate partidele politice, din mandatul 2008 - 2012. Sunt condamnat pentru că nu aș fi finanțat, ca președinte al Consiliului Județean Constanța, Centrul Militar Zonal Constanța, situat în strada Mircea cel Bătrân nr. 106, pentru „neplata la timp a unor cheltuieli de funcționare“, așa-zise „tentative de evacuare a Centrului Militar Zonal Constanța din imobilul respectiv, „creându-mi“ foloase materiale necuvenite, nu mie, rudelor mele, prietenilor, firmelor mele, ci CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA, așa cum scrie negru pe alb în Motivația Judecătorilor Ianca Andreea și Năstase Dan Iulian (nou promovat șef al Curții de Apel Constanța, Secția Penală, de la preluarea recursului meu din dosarul CMZ, în decembrie 2015!).

Constituția României și Declarația Universală a Drepturilor Omului din toate țările Uniunii Europene consacră Principiul Separării Puterilor în Stat - Puterea Legislativă (Parlamentul României), Puterea Judecătorească (Instanțele de judecată din România) și Puterea Executivă sunt puteri separate, care funcționează în paralel, verificându-se una pe cealaltă, prin Mecanisme Democratice!

La nivelul fiecărui județ din România, respectiv al fiecărei localități, Puterea Legislativă Locală a cetățenilor României este REPREZENTATIVĂ prin alegerea Consilierilor Comunali, Orășenești, Municipali și Județeni, prin Alegeri Democratice Libere din 4 în 4 ani.

Consilierii constituie MINIPARLAMENTUL FIECĂREI LOCALITĂȚI DIN ROMÂNIA și aprobă Legi Locale, individuale sau normative, ce privesc localitățile respective, în Sedințe Publice, prin vot - DA, ABȚINERE, NU!

La nivelul județelor României, cetățenii își aleg Consilierii Județeni (în funcție de numărul cetățenilor cu drept de vot), aceștia constituind „Miniparlamentele Județelor“, devenind Consiliile Județene aferente fiecărui județ, Autorități Locale deliberative ce votează lunar Hotărâri de Consilii Județene! „Legi Județene“.

Toți acești aleși locali reprezintă Puterea Legislativă Locală (comparabilă cu Parlamentul României), aceștia neputând însă să voteze Hotărâri contrare Legilor Naționale sau Hotărârilor de Guvern promulgate de Președintele României (și publicate în Monitorul Oficial)!

În cadrul alegerilor locale se votează și Primarii Comunelor, Orașelor, Municipiilor și Președinții Consiliilor Județene, aceștia putând și iniția Hotărâri, supuse votului Consilierilor!

Principala atribuție a acestora este ducerea la îndeplinire a Hotărârilor de Consiliu!

Pentru separarea Puterilor în Stat, prin Legea Contenciosului Administrativ, s-au creat în România Democratică Instanțele de Contencios Administrativ la nivelul tuturor Judecătoriilor, Tribunalelor și Curților de Apel și în unele Municipii Reședință de Județ.

Orice cetățean român care se consideră lezat de Hotărârile de Consiliu Local, Municipal, Orășenesc, Județean, inclusiv Hotărârile de Guvern, poate acționa la aceste instanțe de Contencios Administrativ, solicitând Judecătorilor de Contencios Administrativ, cu probe și argumente, modificarea parțială sau anularea respectivelor Hotărâri!

Prefecții Județelor, pe motive de „nelegalitate“, suspendă de drept Hotărârile de Consiliu pe care le consideră nelegale, aceleași Instanțe soluționând Administrativ și nu Penal suspendarea sau modificarea acestora.

Prin urmare am fost condamnat pentru că AM RESPECTAT LEGEA!

În ceea ce, juridic, se numește motivarea hotărârii prin care o pedeapsă nelegală de 3 ani și 6 luni dispusă de judecătoarea Suciu de la Tribunalul Constanța a fost majorată la 5 ani închisoare cu executare se rețin fapte penale legate de subfinanțarea Centrului Militar Zonal (CMZ) și tentative de evacuare a acestuia din sediul situat în Constanța pe str. Mircea cel Bătrân nr. 106, imobil care se află în proprietatea CJ Constanța și pe care acesta l-a scos din ruină, punând în aplicare HG 904 din 2002. Desigur, exercitarea în condițiile legii a atributelor dreptului de proprietate, ca și obligația mea de a mă conforma HCJ Constanța, ambele cu consacrare legală fără echivoc, n-au avut nicio importanță. Nici pentru judecătoarea Suciu și nici pentru Ianca și Năstase - judecătorii din apel. Aceștia au decis fără suport legal că eu, Președintele CJC, nu aveam dreptul de a dispune de imobilul în discuție. Este adevărat că eu, persoana Nicușor Daniel Constantinescu, nu aveam acest drept, dar este la fel de adevărat că eu, Președintele CJC, aveam obligația de a mă conforma Hotărârii de Consiliu, avizată întru conformitate cu legea de către instituția Prefectului. Ducerea la îndeplinire a hotărârilor CJC era atribuția mea principală, iar încălcarea acestora ar fi putut duce la sancțiuni, inclusiv de natură penală. Repet: încălcarea Hotărârilor CJC și nu respectarea lor.

Numai că Judecătorii menționați au răspuns altor scopuri decât cele de înfăptuire a justiției. S-au alăturat conștiincioși Procurorului Bodean - falanga lui Kovesi în teritoriu, s-au integrat în câmpul tactic descris public de generalul SRI Dumbravă și s-au pus pe înfăptuit justiția nu pe baza legii, competenței și probelor, ci pe baza comenzilor primite de la Centru. Și nu au fost doar marionete. Ei sunt actanți atașați sufletește cauzei, care au dat dovadă de o rea-credință și o încrâncenare atroce în atingerea scopului propus (sau impus) - condamnarea mea.

Cetățenii Constanței care m-au ales trebuie să știe că portretizarea mea într-un infractor cu un apetit vorace pentru însușirea banului public întru folosul personal este o mistificare. Nu s-a dovedit, de altfel nici nu se putea, că ar fi ajuns vreun ban din avutul public la mine, familia ori apropiații mei. Pentru că nu am fost obedient și nu am știut să tac (de fapt nu am dorit să o fac), am fost desființat ca om și ca funcționar public.

Eu înțeleg să mă conformez unor hotărâri judecătorești chiar dacă prin ele am fost condamnat că am respectat legea, dar le datorez constănțenilor apărarea onestității mele de funcționar public, după cum datorez familiei și prietenilor mei apărarea onoarei mele de om, ambele făcute una cu pământul de Procurori și Judecători, nu de Justiție în ansamblul său, care și-au dat mâna și au răspuns la comenzi.

Trebuie să știți că motivul prigoanei la care am fost supus eu, dar și Radu Mazăre, a fost ieșirea publică în care am criticat nerespectarea principiilor democratice privind separația puterilor în stat și am arătat că DNA, prin șeful său, Laura Codruţa Kovesi, sprijinită de adjunctul său, Procurorul Iacob, și în strictă colaborare și coordonare cu SRI, s-a transformat în poliție politică. La vremea aceea ne-am prevalat de dreptul, iluzoriu după cum s-a dovedit, la opinie. Și pentru că luarea de poziție a avut ecou, am devenit deranjant și indezirabil. Trebuia să fiu redus la tăcere. Și s-a trecut la fapte.

Nu a contat confirmarea celor spuse de mine de către generalul SRI Dumbravă, care, în calitatea sa de șef al Serviciului juridic, a făcut celebra declarație despre faptul că instanțele sunt câmpul tactic al SRI, care urmărește dosarele pe care le construiește până la măsura ultimă. După cum nu au contat nici luările repetate de poziție ale Uniunii Judecătorilor din România, Asociației Magistraților din România și ale unor ONG-uri cu reputație în materia monitorizării respectării drepturilor omului care au confirmat cele spuse nu numai de mine, ci și de alte voci, unele reprezentative, din politică și din administrația publică.

Nici măcar nu s-a mimat vreo analiză care să se soldeze cu vreun răspuns la cele sesizate public de către actanții menționați. Nici vorbă de așa ceva! Numai într-o democrație normală s-ar fi putut întâmpla una ca asta. Noi ne aflăm însă într-un stat securisto-polițienesc, situație acceptată de sus până jos de către toți cei care au atribuții în verificarea instituțiilor de forță și în menținerea echilibrului puterilor în stat.

Așa se explică de ce, fără nicio reținere, s-a confiscat un principiu esențial pentru justiție și pozitiv în esența sa, acela al eradicării corupției. Binomul DNA-SRI, având-o ca partener și pe Președinta Instanței Supreme, care și-a declarat apartenența într-o spovedanie publică, au transformat acest principiu într-un instrument polițienesc de eradicare a politicienilor și funcționarilor publici deranjanți. Și ca să se poată desfășura în voie pe câmpul tactic, Coldea și ai lui, împreună cu Kovesi, s-au pus sub umbrela unei Hotărâri CSAT din 2010, al cărei conținut nu a fost publicat niciodată și nu poate fi opus într-o justiție publică, Hotărâre care încadra combaterea corupției în strategia de securitate națională. Și au trecut la fapte. Într-un mod “foarte democratic” au făcut de atunci încoace agenda politică și parlamentară după propriile interese.

Dar, poate mai grav, ei au fost cei care au analizat și cenzurat din perspectiva oportunității și nu a legalității activitățile administrației publice centrale și locale. Nu a contat principiul separației puterilor în stat, nu au contat atribuțiile Consiliilor Locale, Județene sau ale Prefecturilor, după cum nu au contat nici limitările legale ale propriilor atribuții. Pe acestea și le-au extins potrivit scopului propus: îndepărtarea celor indezirabili. Iar eu și Mazăre eram tocmai buni de eradicat. Și încă într-un mod exemplar pentru ca toți cei ca noi să nu se mai iluzioneze că n-ar trăi sub cenzură. Deci: întru înțelegere și ascultare!

Iar când CCR a avut cutezanța să declare neconstituțional textul procedural care-i permitea doamnei Procuror Kovesi să tropăie dimpreună cu Coldea prin viața personală a cetățeanului după poftă și plac, se știe de către tot poporul că CCR s-a bucurat de toată „atenția” și, în lipsă de ceva mai bun, s-a trecut la “divizia de capre și struți”. Pueril, dar suficient cât să-l facă pe Judecătorul Greblă să fie preocupat de-ale sale în raport cu justiția și nu de-ale justiției. Într-o cheie cinică, povestea este de un comic total. Numai că unul macabru, distrugător de destine, de care este răspunzătoare tocmai o parte a Justiției - pentru că asta este DNA, în caz că doamna Kovesi a uitat detaliul: participant la înfăptuirea justiției. Ce-i drept, DNA se străduiește să înfăptuiască, și deseori chiar îi iese, dar nu justiție, ci injustiție.

Reamintindu-vă că același Procuror DNA Constanța, Bodean Andrei, a demarat și coordonat toate acțiunile și cercetarea abuzivă în toate dosarele ce mă privesc, la Ordinul Politic al Șefei DNA, Codruța Kovesi (sub stricta supraveghere a Procurorului DNA Iacob zis Elodia), drept răzbunare pentru că am cerut public încă de acum 5 ani desființarea DNA ca Poliție Politică!

Este de notorietate că toți Procurorii Șefi sunt numiți Politic de către Ministrul Justiției din Guvernele Politice ale României și confirmați de Președintele României, Consiliul Superior al Magistraturii având rol consultativ (din păcate, membrii actuali ai CSM-ului nu sunt votați de toți Judecătorii și Procurorii din România).

Controlul SRI, obligatoriu din partea societății civile în orice Stat Democratic, nu a funcționat și nu funcționează deoarece niciun deputat sau senator nu poate ajunge membru în această Comisie fără avizul SRI!

Este evident că deputații și senatorii pe care Serviciile Secrete nu-i au la mână și nu pot fi șantajați nu au ajuns niciodată în Comisiile Parlamentare de Control.

Nici miniștri ai Guvernului sau Secretarii de Stat nu pot fi propuși fără avizul SRI.

Membrilor Comisiilor Juridice ale Camerei Deputațiilor, Președinților, Vicepreședinților și Secretarilor acestora, precum și ai Senatului României li s-au înscenat dosare penale, fiind șantajați și amenințați cu pușcăria în cazul în care ar face modificări legislative democratice prin care Serviciile Secrete din România să fie trecute sub Controlul Societății Civile - Parlamentul României ales în mod real democratic.

Articolele din Noul Cod Penal declarate neconstituționale, inclusiv cele care atentează grav la drepturile și libertățile fundamentale ale omului, nu se modifică în Parlamentul României de frica binomului SRI-DNA!

Majoritatea Parlamentarilor cu astfel de inițiative sunt cercetați de DNA sau au dosare în curs, teama fiind vizibilă pe fețele acestora. Am fost în Parlamentul României înainte de a fi arestat, la celelalte procese înscenate mie abuziv și politic. I-am vizitat și i-am văzut! Justiția cu cătușe filmate și sutele de arestări televizate, dar fără probe directe au generat în rândul românilor impresia că „ceva, ceva au făcut ăștia, că altfel nu-i arestau degeaba...“. Noul Cod Penal intrat în vigoare în 2014, votat de Parlamentarii la care am făcut referire, a înlocuit termenul de „probe directe, fără dubii“ cu sintagma „suspiciune rezonabilă“, adică O PRESUPUNERE, fapt ce a condus la această Pseudojustiție din ultimii 2 ani!

Niciun profesor de drept penal din România, nicio Universitate de Drept din București și nicio altă Instituție Universitară nu au fost și nu sunt consultate.

Am explicat toate acestea pentru a le oferi constănțenilor adevărul meu, realitatea din spatele aparențelor create în mod conștiincios de justiția constănțeană. Și îi numesc aici, cerând scuze de la DEX pentru inadecvata folosire a termenului în contextul dat, pe Suciu, Năstase și Ianca, împreună cu partenerul lor, procurorul Bodean, care au reușit nu să facă dreptate conform adevărului judiciar desprins în urma unei judecăți corecte și echitabile, ci să mă distrugă - fizic (comportându-se într-un mod care ar face să pălească până și Inchiziția, și vă reamintesc aici că am fost dus sub amenințarea arestului la instanță, am fost practic furat din spital și am fost ținut pe targă cu orele pe holurile instanței sau în sălile de judecată, făcându-se din mine un subiect de distracție macabră, după cum vă reamintesc și neluarea în seamă a unor atestări medicale autentice ale stării mele de sănătate care au fost considerate reale și concludente de către alte instanțe, dar care pentru cei menționați, deveniți dintr-o dată medici specialiști, nu au făcut doi bani), dar și moral. Ceea ce poate fi însă chiar mai rău este că mi-au fost făcute țăndări demnitatea și onoarea.

Iată pentru ce și, mai ales, iată cum: am respectat cele două Hotărâri CJC prin care s-a dispus utilizarea mai judicioasă a spațiului din str. Mircea cel Bătrân nr. 106 (fără a se aduce atingere bunei funcționări a CMZ) și reducerea unor cheltuieli neeconomicoase și care nu aveau alocație bugetară. Aceasta era obligația mea legală. Și pentru asta trebuia să plătesc.

Așa că mi s-a refuzat dreptul la apărare, respingându-mi-se quasitotalitatea probelor solicitate pentru demonstrarea nevinovăției. Cu chiu, cu vai, am putut audia doi martori în contrapondere la cei 19 ai acuzării. Trecând peste modul “personal” în care judecătorul a înțeles să aplice principiul „egalității armelor” (care, în treacăt fie spus, este componentă a dreptului la apărare efectivă, dar, dă-o-ncolo de Convenție Europeană a Drepturilor Omului, judecătorii aveau altă treabă!), mi se pare că trebuie să știți cât de serioase au fost depozițiile martorilor acuzării și ce fapte grave au revelat: femeia de serviciu a declarat că n-avea cârpe de șters praful! Asta a fost considerat un abuz grav. Într-atât de grav încât Constantinescu trebuia să plătească penal. Și plătește: 5 ani de închisoare cu executare. Ce mai contează că cei doi martori propuși de mine, deși amenințați la propriu cu pierderea funcțiilor, au spus adevărul, și anume că s-a hotărât restrângerea spațiului excedentar aflat în folosința CMZ pe baza solicitărilor celor de la Arhiva Dobrogea și ISU Dobrogea, care nu puteau funcționa în condiții satisfăcătoare în spațiul aflat în vecinătatea celui din litigiu? În balanța justiției ținută de Suciu, Ianca și Năstase (temeinic susținuți de Bodean) a cântărit mai greu cârpa de praf. Faptul că eu am respectat legea punând în aplicare Hotărârile CJC n-a contat nici măcar cât o cârpă de șters praful. N-a contat nici că Hotărârile CJC au fost validate de instituția Prefectului. După cum n-a contat nici Hotărârea judecătorească definitivă anterioară judecății din prezenta cauză prin care se constatase în mod irevocabil că Nicușor Daniel Constantinescu nu se face vinovat de nicio faptă penală în legătură cu speța pe care o analizau distinșii magistrați.

Prima Hotărâre de Consiliu Județean 153/2009 a fost atacată în Contencios Administrativ din rațiuni politice (prefectul era numit de Guvernul BOC, iar Consiliul Județean Constanța avea Președintele și majoritatea Consilierilor Județeni membri ai PSD (2008-2012)), dar acțiunea Prefectului a fost respinsă de către Instanță!

Eu, ca Președinte al Consiliului Județean Constanța, obligat prin Lege să duc la îndeplinire Hotărârile de Consiliu Județean, am demarat procedurile legale!

Acuzația că eu, ca Președinte al Consiliului Județean Constanța, nu aveam dreptul de a dispune de imobilul din strada Mircea cel Bătrân nr. 106 este o altă eroare în motivația de condamnare, Hotărârea de Guvern nr. 904/2002 „atestând dreptul de proprietate al Județului Constanța“ fără echivoc!

Mai mult, această Hotărâre de Guvern 904/2002 este ultimul Act Național Cronologic, în vigoare și astăzi, pe baza căruia fostul Consiliu Județean Constanța din mandatele 1996-2004 a făcut Reparația Capitală a fostei RUINE din strada Mircea cel Bătrân nr. 106!

Dacă imobilul ar aparține Patrimoniului Ministerului Apărării Naționale, conform Legilor invocate, inclusiv în rechizitoriu, numai Ministerul Apărării Naționale ar fi putut face Reparația Capitală!

De altfel, puțini sunt martorii cărora Judecătoarea Suciu Iulia Cezara de la Tribunalul Constanța le-a permis să dea declarații în Instanță. Unul dintre aceștia este secretara Consiliului Județean Constanța Mariana Belu, care a confirmat în fața Instanței AVIZUL DE LEGALITATE al HCJ 153/2009 și 2012 (secretarele Consiliului Județean Constanța dau prin semnătură, conform legii, după verificare, AVIZUL de legalitate Proiectelor Hotărârilor de Consiliu Județean).

Cel de-al doilea martor „admis“ la fond, Directorul Direcției Juridice a Consiliului Județean Constanța, Țițimeaua Ionuț, a confirmat, de asemeni, în Instanță, avizele de legalitate emise de acesta și inclusiv faptul că prin Hotărârea de Guvern 904/2002 se atestă proprietatea județului Constanța asupra imobilului din strada Mircea cel Bătrân nr. 106!

„Ultimii“ doi martori ai mei de la Fondul dosarului, aduși pentru mine (4 martori cu totul), respectiv vicepreședinții Consiliului Județean Constanța Darie Cristian și Dragomir Cristinel, au confirmat legalitatea și oportunitatea adoptării celor două Hotărâri de Consiliu Județean, respectiv cea din 2009 și cea din 2012!

Martorii „acuzării“, în număr de 19, majoritatea angajați ai Centrului Militar Zonal Constanța, au vorbit despre unele lipsuri, culminând cu neasigurarea de către mine a cârpelor de șters praful și cu faptul că armamentul din dotarea Ofițerilor și Subofițerilor din Centrul Militar Zonal Constanța nu ar fi fost păzit și plătit de mine, Președinte al Consiliului Județean!

Menționez că Bugetele Județului Constanța sunt aprobate exclusiv de Planul Consiliului Județean Constanța prin vot.

Acuzațiile pentru neasigurarea serviciilor de telefonie, apă, curent electric etc. din motivația condamnării sunt în mod nelegal aduse mie, în loc să fie aduse Consiliului Județean Constanța pentru că le-a adoptat prin Hotărâre de Consiliu!

Mai mult decât atât, sunt „înfierat cu mânie proletară“ că am inițiat, iar Plenul Consiliului Județean Constanța a aprobat prin Hotărâri de Consiliu Județean, acordarea de ajutoare pentru zeci de constănțeni adulți bolnavi de cancer, sute de copii bolnavi de leucemie, cancer și alte boli incurabile în România, Hotărâri de Consiliu de ordin umanitar, perfect legale și astăzi, bazate pe dosare întocmite profesionist de către Direcția Generală pentru Protecția Copilului Constanța și votate de toți Consilierii Județeni!

Oportunitatea aprobării cheltuirii banilor Consiliului Județean nu îi revine Parchetului DNA și nici Justiției Penale, ci exclusiv Consiliului Județean Constanța, prin votul Consilierilor Județeni!

Cu alte cuvinte, Procurorul DNA Constanța Bodean Andrei, respectiv Judecătoarea Suciu Iulia Cezara de la Tribunalul Constanța, respectiv Judecătorii Năstase Dan Iulian și Ianca Andreea, împreună cu șefii „înstelați“ ai binomului securist din România, consideră că suma de 27.200 lei, așa-zisa „pagubă“ pe care aș fi făcut-o Centrului Militar Zonal prin întârzierea plăților, poate fi pusă în balanță cu viețile sutelor de adulți și copii constănțeni salvaţi din ghearele morții!

Cine le dă acestor magistrați dreptul să cântărească valoarea vieților unor oameni contra sumei respective, sumă care nu a ajuns niciodată la mine, ci a devenit „folos material pentru Consiliul Județean Constanța“?! În numele cui condamnă ei? Câți copii și adulți constănțeni au murit în ultimii doi ani, de când aceștia au demarat cercetarea mea abuzivă și au dispus arestarea și rearestarea mea „preventivă“, interzicându-mi contactul cu Consilierii Județeni aleși de dumneavoastră (pe care au refuzat să-i audieze ca martori până astăzi, atât la Tribunalul Constanța, cât și la Curtea de Apel Constanța), interzicându-mi ca Președinte de Consiliu Județean ales de dumneavoastră să inițiez Proiecte de Hotărâri de Consiliu pentru a încerca salvarea unor copii constănțeni grav bolnavi?

Cât costă viața acestor bolnavi și cum vor răspunde cei care au adus moartea unor oameni care au murit cu zile?

Condamnarea mea politică, abuzivă reprezintă o Eroare Judiciară majoră și pentru faptul că, la plângerea penală făcută de Prefectul PD pe atunci, Palaz Claudiu, pentru acest dosar CMZ, Parchetul Tribunalului Județean Constanța a dispus neînceperea urmăririi penale pentru că „Președintele CJC Nicușor Constantinescu Daniel nu a încălcat nicio lege penală din România!“ Acțiunea introdusă de același Prefect la Judecătoria Constanța a confirmat definitiv și irevocabil decizia Parchetului Județului Constanța, în luna septembrie 2014.

Este evident pentru oricine că niciun cetățean român sau al Uniunii Europene nu poate fi judecat de două ori pentru aceleași fapte.

Mai mult decât atât, în anul 2014, după pronunțarea definitivă și irevocabilă a Instanței Judecătoriei Municipiului Constanța prin care se atestă că Președintele CJC Nicușor Daniel Constantinescu „nu a încălcat nicio lege penală în tot ceea ce privește ducerea la îndeplinire a Hotărârilor de Consiliu Județean aferente imobilului proprietatea Județului Constanța din strada Mircea cel Bătrân nr. 106, respectiv repartizarea în incinta acestuia a unor spații destinate Arhivelor Județului Constanța și ISU Dobrogea (spații excedentare rezultate ca urmare a renunțării României la stagiul militar obligatoriu în 2007, dar folosite ilegal de conducerea CMZ pentru cazarea șefilor militari superiori de la București - fapt confirmat de comandantul CMZ MURINEANU, în Instanță, la cererea mea), Prefectul Județului Constanța, instituție ce reprezintă, conform legii, Guvernul României în județul Constanța și este „garantul respectării LEGII în teritoriu“, conform Legii Instituției Prefecturii și Legii 215 republicată a administrației locale, a trimis Corpul de Control al PREFECTURII la CJC, amendându-mă cu 27.200 lei pentru contravenția de a plăti cu întârziere și penalități încă din anul 2013 toate datoriile aferente CMZ Constanța! Amenda Prefectului a fost plătită, fiind abuzivă și ilegală din nou condamnarea mea penală la 5 ani cu executare pentru aceeași contravenție.

Pe parcursul proceselor, nenumărați martori au fost refuzați la Tribunal și la Curtea de Apel Constanța, deși mi se interzisese prin Controlul Judiciar dispus în ultimii 2 ani să iau legătura cu ei! Singurii doi acceptați la Curtea de Apel Constanța, d-nul Virgil Coman, Directorul Arhivelor Județului Constanța, respectiv d-nul Costache, Șeful ISU Dobrogea, deși au fost amenințați inclusiv cu pierderea funcțiilor, spre cinstea și onoarea lor au spus adevărul, confirmând solicitările pentru asigurarea unor condiții de păstrare a Arhivelor Originale ale Dobrogei în spațiul excedentar din strada Mircea cel Bătrân nr. 106, dar și pentru funcționarea ISU Dobrogea - Comandamentul Integrat la aceeași adresă (Serviciul 112 a fost înființat de mine încă din 2005, funcționând în același imobil, lângă CMZ).

De altfel, Directorul Arhivelor Județului Constanța Coman Virgil a murit fulgerător acum câteva zile, la doar 47 de ani, ultimele lui cuvinte fiind despre asigurarea unui sediu Arhivelor Dobrogei, nerezolvată nici în anul 2016. Cei care mi-au făcut mie rău îl au pe conștiință pe Virgil Coman! (Dumnezeu să-l ierte!).

Mai mult, Curtea de Conturi a Județului Constanța a considerat LEGALĂ AMENDA CONTRAVENȚIONALĂ dată de dosarul CMZ, solicitând noii conduceri a CJ Constanța „recuperarea contravalorii acesteia de la Funcționarii responsabili“, CJC acționându-mă pe mine în judecată la instanța de Contencios Administrativ, pentru recuperarea respectivei amenzi. Q.E.D.!

Nu în ultimul rând, trebuie să știți că, pentru a stinge acest dosar CMZ instrumentat politic și abuziv atât la DNA Constanța, cât și în Instanța pe Fond la Tribunalul Constanța, înainte de pronunțarea condamnării mele am consemnat, conform legii, așa-zisul prejudiciu, prin Executor Judecătoresc, la CEC Constanța, în contul MAN, respectiv 18.100 lei (mai mult decât pretențiile civile), lucru care ar fi trebuit să stingă imediat procesul penal, exact așa cum prevede legea. Cu toate acestea, am fost condamnat politic, fără a fi încălcat vreo Lege Penală. Evident că nici lucrurile bune făcute la inițiativa mea în județ n-au însemnat ceva în ochii magistraților.

Constantinescu trebuia să tacă și să plătească pentru cutezanța de a se fi manifestat democratic și pentru inocența inacceptabilă pentru un om matur, trăitor în vremurile actuale, de a fi crezut că exercitarea dreptului său la opinie va avea urmări firești într-o democrație normală. Numai că democrația noastră e cu totul aparte, la originalitatea sa contribuind din plin binomul SRI-DNA inclusiv prin falangele lui din teritoriu. Nu contează că pentru asta a trebuit să se facă justiție televizată! Scopul a fost atins: sigur a făcut Constantinescu ceva, se va spune...! Nu contează nici că în prezent nimeni din administrația publică nu-și asumă vreo decizie și se fuge de semnături ca pe vremea lui Caragea-vodă de ciumă! Constantinescu trebuie să plătească și să tacă. Spre știință și luare aminte!

ȘI, DA! Constantinescu plătește. Și cu libertatea, și cu sănătatea. Și poate chiar cu viața, pentru că boala mea nu este una închipuită. Înțeleg să fi fost condamnat dacă aș fi greșit, dar la o pedeapsă legală, nicidecum la cea cu moartea. Pentru că într-acolo se merge, ca urmare a tratamentului la care am fost supus. Însă până atunci voi continua să mă apăr în fața instanțelor, uzând de căile legale, și să explic în fața dumneavoastră, a celor care m-ați ales, folosindu-mă de aceleași căi.

ȘI, NU: Constantinescu nu tace. Pentru că vreau să se știe că în instanțele constănțene se pot da condamnări penale pentru respectarea legii. Pentru că tăcerea mea ar însemna o complicitate post-factum la o asemenea ilegalitate. Pentru că nu pot accepta să se arunce în derizoriu munca mea de atâția ani în folosul Constanței (cu bune, cu rele, așa cum am putut și am știut să o fac, dar întotdeauna cu bună-credință). Pentru că nu pot accepta ca ceea ce se cheamă treburile obștei, treburi edilitare să fie cenzurate sub aspectul oportunității de pe poziții de forță de către autorități neabilitate legal. Și pentru că nu pot permite ca familia mea să poarte un stigmat nemeritat, determinat de niște fapte pe care nu le-am săvârșit.

Nu am mari așteptări că cineva, CSM de exemplu, s-ar autosesiza și ar analiza cele spuse de mine. Ba chiar mă aștept la un demers foarte prompt de apărare a reputației celor menționați. Parcursul cazului meu îndreptățește o asemenea concluzie. Amintesc totuși că este vorba despre un dosar public, finalizat cu o execuție aidoma, deci nu săvârșesc nicio impietate aducându-l în atenție. Tot publică. Îndrăznesc să afirm că nu am mari așteptări nici de la celelalte dosare cu care același Bodean a învestit instanțele constănțene.

După ce am revenit pe post în 2015, cu interdicția de a lua legătura cu Consiliul Județean, grație aceluiași Procuror Bodean Andrei (cu ajutorul Judecătorului Lică și al aceleiași Judecătoare Suciu Cezara) am fost rearestat pentru că aș fi finanțat, printr-o HCJ în vigoare și azi, veteranii de război de ziua lor și aș fi dotat Minoritatea Lipovenilor din Județul Constanța cu costume populare și instrumente muzicale!

Am fost acuzat și arestat pentru că am finanțat prin Hotărâre de CJ echipele sportive ale Județului Constanța - HCM Constanța, C.S. Volei Tomis Constanța și Volei Tomis Municipal Constanța, Rugby Club Județean Constanța, dar şi alte sporturi - baschet, tenis de masă etc.

Nicăieri, nici măcar în rechizitoriu, nu sunt acuzat că aș fi furat vreun leu pentru mine, familia mea, prietenii mei, firmele mele, nici că aș fi împărțit vreun leu cu jucătorii, antrenorii, ci doar pentru că „aș fi finanțat prin HCJ nelegală echipele sportive“!

Tot în același dosar am fost acuzat pentru conflict de interese, articol devenit neconstituțional prin decizia Curții Constituționale, fiind eliberat, dosarul rămânând la accesul Judecătoarei Suciu Iulia Cezara, recursurile repetate ale mele și ale apărării nefiind acceptate abuziv.

Dosarul se află pe rolul Tribunalului Constanța și are un final previzibil, același din dosarul CMZ, așa cum am arătat întregii prese la Prefectura Județului Constanța, anul trecut, prezentându-le ziariștilor memoriile și plângerile făcute la toate Instituțiile Statului, inclusiv la CSM, dar rămase fără rezultat.

În dosarul aflat la Curtea de Apel București, cel cu perdelele forestiere, apartamentele proprietate CJC pentru medicii aduși din Europa și din România, vestita Judecătoare Tranca (aceeași care a condamnat-o abuziv pe Mariana Rarinca!), deși nu există niciun leu prejudiciu, adunând pedeapsa de la CMZ de 5 ani închisoare, m-a condamnat în primă instanță la 15 ani de pușcărie!

În dosarul cu RAJDP, respectiv cu Eolienele escrocului Turbatu Marius, judecătoarea Dragomir, care face parte din „binom și câmpul tactic SRI“, este și cea care m-a arestat în lipsă când eram în SUA sub tratament, ca și doamna judecător Suciu Cezara, condamnându-mă în primă instanță și acuzându-mă preventiv la ultimul termen, la 6 ani, pe aceleași motive pentru care mă arestase acum 2 ani, Curtea de Apel București anulându-i mandatul pentru „lipsă probe“. Nici în acest dosar nu există vreun păgubaș, Curtea de Conturi a României neconstituindu-se parte civilă!

În cazul ultimului meu dosar, cel cu Elicopterul, aflat la Tribunalul Constanța, toată lumea mă întreabă ce legătură am eu cu acest subiect (cine sunt adevărații vinovați pentru cei 4 morți de pe Lacul Siutghiol?).

Vă scriu după aproape 4 luni de detenție la Penitenciarul Poartă Albă, unde mă aflu nevinovat, din respect pentru dumneavoastră, cetățenii Județului Constanța.

Dacă ar fi posibil să mă întorc în timp, mâine aș lua-o de la capăt pentru că toate proiectele și HCJ (reabilitarea sălilor de la țară, a căminelor, a dispensarelor, a ulițelor și a drumurilor de pământ, crearea de perdele forestiere, de livezi, reabilitarea drumurilor județene, orășenești și comunale, reabilitarea Spitalului Județean Constanța, a Policlinicii Nr. 2, a fostului Cinematograf Republica și a Grădinilor de Vară) trebuie să continue în Județul Constanța!

Festivalul de muzică ușoară Mamaia, Festivalul de muzică populară și Festivalul de film nu se mai țin, iar echipele sportive campioane ale României ani de-a rândul s-au desființat.

Rușinea de la Olimpiada 2016 este o consecință a celor de mai sus. Trebuie subliniat că, la Olimpiada de la Atena, județul Constanța a adus țării 40% din medaliile olimpice!

De 2 ani de zile, județul Constanța nu a mai accesat niciun proiect european în afara celor demarate de mine, miliarde de euro fiind pierduți în paguba infrastructurii din județul Constanța.

Nimeni nu mai dorește să întocmească proiecte de Hotărâri de Consiliu în Primăriile din Județ și din România, de frica anchetelor DNA, această teamă aducând pierderi uriașe și de nerecuperat Județului Constanța și țării.

Cei mai mulți dintre cetățeni sunt cuprinși de teamă, iar această situație nu este normală într-o țară democratică. Vă asigur că, și cu sprijinul dumneavoastră, voi folosi toate căile de atac pentru a-mi dovedi nevinovăția, pentru a putea beneficia cu toții de revenirea la normalitate și de o justiție echidistantă, nu ca cea de astăzi, plină de inserții ale vechii Securități!

Scopul demersului meu este ca dumneavoastră, cetățenii județului Constanța, să știți adevărul din spatele “adevărului judiciar”, cel reținut de magistrații menționați.

Dacă cele sesizate de mine vor trezi conștiința celor în drept să le analizeze, îi rog să o facă și sunt gata oricând să explic cele relatate și să răspund pentru ele.

Așa îmi dictează mie conștiința. Dar fiecare cu conștiința lui!"

Nicușor Daniel Constantinescu