Scrisoare către vecini

Dragii mei vecini! Vreau, de foarte multă vreme, să vă mulţumesc pentru grija pe care mi-o purtaţi, dar până în acest moment nu am avut ocazia. Cum aş putea să nu apreciez interesul manifestat de vecinul din apartamentul de dedesubt pentru cariera mea, motiv principal pentru care, în fiecare dimineaţă, la ora 7.00, porneşte radioul la volum maxim, pentru a fi sigur că mă trezesc şi nu întârzii la muncă? E drept că deţin şi eu alarmă, dar este setată pentru ora 8.00, când ar trebui să mă ridic din pat, în mod normal. Prin urmare, datorită vecinului, câştig o oră în plus înainte de-a pleca spre muncă. Un exemplu este şi cel al vecinului din apartamentul de deasupra care, de fiecare dată când ascultă muzică, are grijă să-mi împărtăşească preferinţele sale muzicale. Chiar dacă gusturile nu prea corespund, şi deţin şi eu o colecţie impresionantă de CD-uri, efortul vecinului este binevenit, eu reuşind, astfel, să îmi reduc cheltuielile la energie electrică (am scăpat de chinul aprinsului televizorului - oricum nu aud ce se vorbeşte din cauza muzicii - sau de neplăcerea de a-mi porni propria combină). Şi, pentru că omul este o fiinţă socială, care are nevoie să intre în contact cu semenii săi, iar mie munca îmi ocupă foarte mult timp, vecinii mei dragi au reuşit să rezolve şi această problemă, purtând discuţiile cu consortul/consoarta, copiii sau prietenii pe un ton cât mai ridicat, astfel încât să nu mă simt niciodată singur. Pentru toate aceste daruri minunate pe care mi le faceţi în fiecare zi, vă mulţumesc din adâncul inimii şi vă asigur de întreaga mea preţuire!

Semnează: Un constănţean recunoscător