Scrisoare cu acuze din partea Cătălinei Ponor

Clasată doar pe locul 7 în finala de la bârnă, gimnasta constănțeană Cătălina Ponor a publicat o scrisoare deschisă, pe contul personal de Facebook, în care acuză faptul că a fost afectată de comentariile negative potrivit cărora nu merita să fie prezentă la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro. „A fost o zi extrem de grea şi tensionată pentru mine. Sunt ani de muncă în spate, nivelul a crescut, gimnastica nu mai e ce era înainte. Acum ori câștigi cu acrobatică foarte dificilă, ori cu artistica făcută perfect. Eu am încercat să le combin şi am greșit pentru că presiunea a fost extrem de mare. Fiind singura gimnastă care a reprezentat România, trebuia să mulţumesc într-un fel sau altul pe toată lumea chiar dacă nu mai aveam nimic de dovedit. Poate doar mie să îmi mai dovedesc încă o dată că pot! Îmi pare rău că atunci când mi-am dat seama că integralul a ieșit prost nu am făcut şi coborârea care a fost pregătită pentru finală. Aş zice chiar că m-am simțit mai în formă decât la 16 ani. Şi aş fi putut dacă nu simțeam ca o mână care voia să mă dea jos de pe aparat toate comentariile şi undele negative că nu meritam să fiu la Olimpiadă. Mi-am dorit prea mult, mi s-a rupt sufletul, am plâns toată noaptea şi la un moment dat voiam să mă opresc şi nu puteam, nu mi-a fost ușor să nu pun la suflet tot ce vedeam sau auzeam în jurul meu şi în rețelele de socializare sau presă şi nu îmi este ușor nici în continuare.

Oare la 29 de ani sunt babă, când sunt „n” gimnaste în lumea asta trecute de 30 de ani? Dar e mai greu de ştiut fiindcă nu toate au rezultate care să le țină lumea minte! Urâtă? Poate sunt, nu ştiu, nu toată lumea e fotomodel, nici nu am fost şi nici nu sunt un sportiv stil pitzi să nu pot sta fără unghii false, fără păr vopsit, gene false sau mai ştiu ei ce minunăţii de genul, fiindcă sunt prea concentrată la ce am de făcut!

Scorpie? Din păcate aici am să vă spun cu mâna pe inimă că multă lume după ce mă cunoaşte pesonal îşi retrage cuvintele, pentru că de foarte multe ori, chiar dacă nu arăt, sunt o persoană mai mult decât săritoare, nu port pică, nu port ură, nu îmi doresc ca altul să se lovească sau să pățească ceva, întotdeauna am fost acolo atunci când a fost nevoie de mine, dar asta știu numai acele persoane care îmi sunt alături şi la bine, şi la rău, nu persoanele false care acum îți zâmbesc şi după câteva secunde se întorc cu spatele şi te bârfesc fiindcă nu te suportă!

Fițoasă? Faptul ca am o mască pusă când mă antrenez sau când sunt în concurs dovedește cât de mult îmi doresc să fac ceva, dar persoanele frustrate nu vor vedea niciodată adevărata faţă a mea, iar cei care ajung să mă cunoască chiar şi pentru prima oară îmi spun ......Mă crezi că nu am crezut o secundă că eşti aşa cu bun simţ şi atât de cumsecade?”, a precizat tripla campioană olimpică.

Sportiva în vârstă de 29 de ani, care consideră că va mai trece multă vreme până o altă gimnastă română va repeta performanța reușită de ea la Atena, trei medalii olimpice de aur, a acuzat și faptul că nu este apreciată în propria țară. „Uneori mă simt mult mai apreciată de străini, de oameni care nu au o picătură de sânge român în vene, dar care plâng pentru mine, odată cu mine şi care şi-au dorit mai mult decât mulţi români ca eu să pot să fac un rezultat şi la această Olimpiadă, dar, pardon de expresie, mulţi au aruncat cu pietre când au aflat că voi concura pentru România la a 3-a mea Olimpiadă, pardon din nou, a 3-a Olimpiadă, să o mai zic o dată!!!! Aaaa, să nu uităm cică au ieșit şi 5 medalii olimpice! Unii nu mai sunt impresionați de acest rezultat fiindcă au fost învățați prost şi îl văd ca pe trecut. Aşa e, a fost acum ceva timp în urmă, dar uitaţi-vă bine, personal eu nu văd ca în viitorul apropiat să mai facă vreo gimnastă un asemenea rezultat! Un sfat... Prețuiți ce aveți, cât mai aveți, că va dura ceva până se va mai naște următoarea triplă campioană olimpică!”, a spus Ponor.

Constanțeanca a încheiat scrisoarea cu mulţumiri adresate persoanelor care au susţinut-o în carieră, adăugând însă faptul că, în cadrul lotului, s-au creat diferite „bisericuțe”. În plus, a dezvăluit că ar putea concura și la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020. „Sunt obișnuită să câștig, dar sunt şi om, şi orice om greșește, nu sunt făcută din metal ca un robot să nu am suflet, sentimente sau să fac totul perfect! Sunt mândră de ce am realizat, chiar dacă nu am reușit să iau o medalie oricare ar fi fost ea, pentru mine să ajung, la 29 de ani, cu 25 ani de carieră, 5 medalii olimpice, la a 3-a Olimpiadă, e o realizare imensă! Cu mâna pe inimă vă spun că nu renunț şi tot ce s-a întâmplat până acum mă face să mă gândesc serios la Tokyo 2020. Cu stimă şi respect, tripla campioană olimpică Cătălina Ponor”, se arată în postarea sportivei.

