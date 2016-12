Scrisoare deschisă către premierul Boc

Preşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) - Filiala Constanţa, col.(r) Remus Macovei a trimis, ieri, o scrisoare deschisă premierului Boc în care îi reproşează miciunile şi abuzurile la care au fost supuşi militarii din armată. „Sunt un ofiţer care nu are stagiul complet, fiind disponibilizat la vârsta de 50 ani, urmare a restructurării armatei române. Nu am fost la sediul NATO, dar unitatea pe care am comandat-o a fost vizitată de sute de militari din ţările membre NATO, din Asia şi din Africa. Nu m-am plimbat cu TAB-ul prin câmpurile de mine din Iraq sau Afganistan, dar TAB-ul meu a fost în fruntea subunităţilor participante la aplicaţiile tactice, cu şi fără trageri de luptă, precum şi a exerciţiilor organizate în cooperare cu militari din ţările membre NATO, desfăşurate în Dobrogea. Sunt absolvent al liceului militar, al şcolii militare de ofiţeri activi şi al academiei militare. Nu am înţeles şi nu voi accepta niciodată supărarea şefului statului pe ofiţerii care sunt în situaţii asemănătoare cu a mea“, a precizat preşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) - Filiala Constanţa, col.(r) Remus Macovei, în scrisoarea adresată premierului Emil Boc. Totodată, preşedintele SCMD îi reproşează premierului că tot ce a făcut a fost doar să mintă. „În octombrie 2009 se economiseau din pesiile militare 500 - 800 milioane de euro anual. Ulterior, în iulie 2010, făcându-vă mai bine calculele, declaraţi că economiile rezultate din recalcularea pensiilor speciale se vor ridica la 86,8 milioane lei în 2010, 260,6 milioane lei în 2011, 267,9 milioane lei în 2012, 274,6 milioane în 2013 şi 281 milioanelei în 2014. În ianuarie 2011, după recalcularea a aproximativ 25.000 pensii ale militarilor din MApN şi după ce specialiştii economici estimează o creştere a fondurilor alocate susţinerii pensiilor militare de 72 milioane euro anual, dumneavoastră recunoaşteţi cu seninătate că abia la terminarea procesului de revizuire a pensiilor, la începutul anului 2012, veţi şti dacă s-au realizat eventuale economii“, a adăugat Remus Macovei.