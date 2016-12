Scrisoare din închisoare a rapperului Tupac, la licitaţie

O scrisoare pe care rapperul Tupac Shakur a redactat-o cu un an înainte de a muri, în perioada în care era încarcerat la Clinton Correctional Facility din New York, estimată de experţi la 225.000 de dolari, va fi scoasă la licitaţie. Tupac Shakur a fost încarcerat în 1995, după ce rapperul şi câţiva prieteni ai lui au fost condamnaţi pentru agresarea sexuală a unei femei, într-o cameră de hotel, cu doi ani mai devreme. Aflat în închisoare, Tupak i-a trimis o scrisoare Ninei Bhadreshwar, cu care colaborase la casa de discuri Death Row, în care părea că regretă alegerile greşite pe care le făcuse în viaţă: ”Viaţa de golan a murit pentru mine”. Potrivit Ninei Bhadreshwar, scrisoarea lui Tupac Shakur, redactată pe cinci pagini, reprezintă un eseu despre ritualul de maturizare al unui tânăr bărbat de culoare din America. Documentul este pus în vânzare alături de un autograf al rapperului, de casa de licitaţii Moments In Time, pe site-ul ei.

Rapperul Tupac Shakur, autorul unor hituri precum ”California Love” şi ”Ghetto Gospel”, se afla pe scaunul pasagerului în maşina proprietarului studioului de înregistrări Death Row în momentul în care a avut loc atacul în urma căruia şi-a pierdut viaţa. Cei doi au fost implicaţi într-o ceartă la un hotel din Las Vegas, cu puţin timp înainte de incident. Tupac Shakur a fost grav rănit, iar şase zile mai târziu a încetat din viaţă, la Centrul Medical Universitar din Las Vegas, la vârsta de 25 de ani, pe 13 septembrie 1996.

