Scrisoarea deschisă a președintelui ales al CJC după decizia menținerii sale în arest preventiv

În urma deciziei de ieri a Tribunalului Constanța, care a decis menținerea în arest preventiv a președintelui ales al CJ Constanța, astăzi, Nicușor Constantinescu a trimis presei o scrisoare deschisă. Președintele ales al CJC atrage atenția asupra absurdului situației în care se află, după ce a fost eliberat de către instanța din București, dar este menținut în detenție de magistrații constănțeni pentru neplata unei facturi telefonice a Centrului Militar Zonal.

„Mă adresez dumneavoastră în speranța că deontologia profesională vă permite să prezentați și opinia mea, cel care sunt acuzat, atacat mediatic și arestat preventiv în ciuda faptului că funcția de Președinte de Consiliu Județean, sper că nu exclude, în România statului de drept a anului 2014, prezumția de nevinovăție acordată fiecărui cetățean român.

Vă reamintesc că, după ce instanțele din România au dispus arestarea mea, în lipsă, în două dosare, cu toate că stiau situația mea, din documentele medicale, de necontestat, puse la dispoziție de către avocații care mă reprezintă, am venit în țară liber și nesilit de nimeni. Am făcut acest lucru în ciuda recomandărilor grupului de medici care mă tratau, astfel am considerat că pot suporta un zbor pe distanțe lungi, respectiv din S.U.A. în Europa. Dealtfel nici Tribunalul București, instanța care mi-a confirmat primul mandat de arestare preventivă nu a susținut în motivarea deciziei faptul că nu aș fi venit singur, de bună voie.

Din acest motiv contestația mea, depusă la Curtea de Apel București, a fost admisă, consfințind eliberarea mea definitiv și irevocabil. Instanța de apel a observat că nu sunt probe împotriva mea și că nici nu m-am sustras justiției, motive pentru care mi-a fost anulat mandatul de arestare preventivă, în primul dosar.

Prin urmare, în acest moment mă aflu din nou în situația incredibilă din luna august, fiind victima deciziilor contradictorii ale instanțelor din România, chiar dacă acestea judecă în baza acelorași documente. Practic în dosarul de la București, s-a dispus eliberarea mea sub control judiciar, iar în cel de la Constanta sunt arestat!?

Precizez faptul că aceste dosare au fost trimise la instanță și a început judecarea pe fond, încă un motiv pentru care nu văd menținerea stării de arest preventiv, cea mai drastică măsură de acest gen, prevăzută de noul Cod Penal. În dosarul de la Constanța, cel în care Tribunalul Constanța a decis menținerea mea în stare de arest, acuzația este cea de abuz în serviciu, pentru faptul că, instituția pe care o conduc, din poziția de Președinte ales, a hotărât neplata unui post telefonic, în condițiile în care, acesta nu mai avea obiect, de vreme ce armata a devenit profesionistă iar angajații Cercului Militar Zonal nu mai faceau încorporări.

În final, fără a mă prevala de acest fapt, vă reamintesc că sunt bolnav de cancer, operat în Statele Unite și că această măsură preventivă mă împiedică să imi maximizez șansele de viață, cancerul de care sufăr fiind unul agresiv, cu speranțe de viață reduse la câțiva ani, în cazul tratării superficiale a acestei boli.

Fiind un om politic, vreau să le spun deontologilor, demagogilor de serviciu și politicienilor de ocazie că abuzul în serviciu, fapta prezumtivă de care sunt acuzat, nu înseamnă corupție, eu nefiind învinuit în niciun dosar că am pretins și am primit vreun folos material pentru vreuna dintre acțiunile mele în calitate de Președinte ales al Consiliului Județean Constanța.“