Scrisoarea despre Dumnezeu scrisă de Einstein, scoasă la licitaţie

O scrisoare celebră scrisă de Albert Einstein cu un an înainte de a muri, în care renumitul fizician îşi exprimă opiniile pe care le avea asupra religiei, va fi scoasă la licitaţie pe site-ul eBay, în această lună. Preţul de pornire este de trei milioane de dolari. Supranumită ”God Letter”, în traducere Scrisoare despre Dumnezeu, textul acelei scrisori oferă indicii preţioase despre gândurile şi opiniile pe care Albert Einstein, considerat unul dintre cei mai inteligenţi oameni din lume, le avea despre religie, Dumnezeu şi orânduirile umane primitive. Licitaţia este organizată de casa de licitaţii Auction Cause, cu sediul la Los Angeles. Deşi preţul de pornire al licitaţiei este de trei milioane de dolari, reprezentanţii casei Auction Cause se aşteaptă ca scrisoarea să fie achiziţionată la un preţ dublu sau chiar triplu. Licitaţia va avea loc în perioada 8-18 octombrie, pe site-ul www.einsteinletter.com. În urmă cu zece ani, ultima scrisoare scrisă de Albert Einstein s-a vândut la licitaţie cu peste două milioane de dolari.

Albert Einstein a scris această scrisoare în germană, pe 3 ianuarie 1954, pe o hârtie cu antetul Universităţii Princeton din SUA şi este adresată filosofului Erik Gutkind, după ce fizicianul citise cartea acestuia intitulată ”Choose Life: The Biblical Call to Revolt”. ”Pentru mine, cuvântul Dumnezeu nu este nimic mai mult decât expresia şi produsul slăbiciunii omeneşti, Biblia este o colecţie de legende onorabile dar primitive, destul de copilăreşti. Nicio interpretare, oricât ar fi ea de subtilă, nu ar putea să-mi schimbe părerea despre ea”, scria savantul de origine germană, care a câştigat în 1921 premiul Nobel pentru Fizică. Actualul proprietar, anonim, al scrisorii, care va fi scoasă la vânzare cu plicul, timbrele şi ştampila poştală originale, a cumpărat scrisoarea la o licitaţie organizată de casa Bloomsbury Auctions la Londra, în 2008, pentru suma de 404.000 de dolari. De atunci, scrisoarea a fost păstrată într-un seif cu temperatură controlată electronic, într-o instituţie publică.

MAMUT LICITAT La licitaţie se vând cele mai inedite obiecte. De exemplu, un schelet complet de mamut siberian Mammuthus primigenius, cel mai mare mamifer terestru din toate timpurile, a fost vândut la Paris, cu 240.750 de euro (taxe incluse), la o licitaţie organizată de casa Sotheby\'s. Scheletul, care era piesa centrală a acestei licitaţii, intitulată ”Histoire naturelle / Istorie naturală”, era estimat la o sumă de 185.000 - 250.000 de euro. Identitatea cumpărătorului nu a fost dezvăluită. Scheletul a aparţinut unui exemplar impozant, de 3,5 metri înălţime şi 3,4 metri lungime, înzestrat cu doi colţi impresionanţi, care era reprezentantul unei specii contemporane cu Omul de Neanderthal, în Paleoliticul mijlociu şi cu Homo sapiens în Paleoliticul superior, până la dispariţia sa, în urmă cu 12.000 de ani. Totodată, o gheară de dinozaur a fost cumpărată cu 48.750 de euro, preţul ei estimativ. Un colţ de mamut provenind din Rusia, din Pleistocenul tardiv, estimat între 20.000 de euro şi 25.000 de euro, a fost vândut cu 24.750 de euro. Un ou intact de Aepyornis maximus, cea mai mare pasăre din lume, în prezent dispărută, originară din Madagascar, estimat între 35.000 de euro şi 45.000 de euro, a fost vândut cu 36.750 de euro. A fost pentru a treia oară când casa Sotheby\'s a organizat în Franţa o licitaţie consacrată în exclusivitate ”minunilor naturii”.