Scrisoarea trimisă de Zegrean europenilor, redactată de MRU?

Site-ul dcnews.ro lansează o ipoteză care nu mai surprinde aproape pe nimeni în contextul intoxicării la care au fost supuşi în ultimele săptămâni liderii europeni de către apropiaţii lui Traian Băsescu şi al presiunilor care s-au făcut asupra unor instituţii din ţară de către aceiaşi oameni. Reamintim: Curtea Constituţională a României (CCR), sub semnătura lui Augustin Zegrean, a transmis pe 6 august o scrisoare adresată mai multor instituţii europene, printre care şi Comisiei de la Veneţia, unde aducea la cunoştinţa acestora \"presiunile\" la care sunt supuşi judecătorii Curţii pentru a lua o decizie în cazul referendumului pentru demiterea lui Traian Băsescu. Potrivit informaţiilor dcnews, scrisoarea semnată de către Zegrean ar fi fost redactată de către fostul premier Mihai-Răzvan Ungureanu, după care, pe filiera unor lucrători SIE, care au rămas fideli fostului lor şef, ar fi ajuns la instituţiile europene. Despre scrisoarea semnată de Zegrean, o parte dintre judecătorii CCR au aflat din presă, aceştia fiind plecaţi în concediu şi, în plus, înainte să apară iniţial pe site-ul CCR, ea a fost publicată mai întâi pe pagina de Facebook a jurnalistului hotnews (instituţie mass media care face jocurile băsescienilor) Dan Tapalagă!?! (A.M.)