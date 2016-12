Scrisori de dragoste şi mesaje audio erotice ale Madonnei, scoase la licitaţie

Un fost iubit al cîntăreţei americane a scos la licitaţie online scrisori de dragoste redactate de Madonna şi cîteva mesaje audio cu conţinut erotic pe care aceasta i le-a lăsat pe robotul telefonic. Madonna se alătură astfel unei liste impresionante de aproape 500 de celebrităţi ale căror obiecte personale vor fi scoase la licitaţie. Printre acestea se numără un contract în valoare de un dolar semnat de Jimi Hendrix şi un halat de antrenament folosit de Muhammad Ali. Această licitaţie se va desfăşura online şi se va încheia pe 5 august.

Casa de licitaţii Gotta Have It! a declarat că acel contract în valoare de un dolar semnat, în anul 1965, de Jimi Hendrix cu compania PPX Enterprises este, probabil, primul contract al celebrului chitarist american. În ceea ce priveşte halatul lui Muhammad Ali, pugilistul l-a folosit la cel de-al treilea meci împotriva lui Ken Norton, organizat în 1976, pe Yankee Stadium, pe care, de altfel, l-a şi cîştigat. Printre cele 450 de obiecte scoase la lictaţie pe site-ul www.gottahaverockandroll.com se mai numără versuri scrise de Bob Dylan în 1962, în timp ce lucra la ”A Hard Rain\'s a-Gonna Fall”, o jachetă purtată de John Lennon şi robotul T-800 folosit în cîteva secvenţe din filmul de acţiune “Terminator: Judgment Day / Terminator: Ziua Judecăţii de Apoi”, estimat la 200.000 de dolari. Directorul exectutiv al casei de licitaţii online, Peter Siegel, a declarat că se aşteaptă să obţină preţuri bune pentru obiectele scoase la vînzare, în ciuda recesiunii. Cîteva dintre cele 450 de obiecte sînt expuse într-un magazin Gotta Have It din New York.

Cele două scrisori de dragoste trimise prin fax, la începutul anilor ‘90, de Madonna, către iubitul ei din acea epocă, James Albright, dar şi mesaje cu un conţinut foarte îndrăzneţ lăsate pe robotul telefonic al acestuia suscită de departe cel mai mare interes. Casetele audio conţin 17 minute de înregistrări cu mesaje pe care Madonna le-a lăsat, în 1992-1993, pe robotul telefonic al lui James Albright, bodyguardul care a devenit apoi iubitul cîntăreţei. Înregistrările sînt estimate la 40.000 de dolari. Caseta video, estimată la 14.000 de dolari, a fost trimisă de cîntăreaţă lui James Albright şi se pare că include imagini cu Madonna într-o cameră de hotel, în 1993, în perioada în care filma pentru “Dangerous Game”. Caseta video este descrisă de reprezentanţii casei de licitaţii online ca fiind foarte personală şi intimă. La licitaţie mai sînt scoase cîteva copii după scrisori de dragoste trimise prin fax de Madonna lui James Albright, între 1992 şi 1994, folosind numele de cod Lola Montez.