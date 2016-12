Publicului de toate vârstele i se pregăteşte, în acest weekend, un spectacol coregrafic original, o premieră absolută, cel puţin pentru România: clasica poveste a Fraţilor Grimm, „Scufiţa Roşie”, în paşi de... street dance. Spectacolul-provocare poartă semnătura coregrafului Călin Hanţiu, care şi-a dorit să reitereze, într-un spaţiu neconvenţional, succesul înregistrat pe scena Teatrului de Stat, cu celebrii „Cavaleri ai mesei rotunde”. Premiera, o producţie a Teatrului „Agon”, va avea loc duminică, de la ora 11.00, la sediul teatrului independent situat în Piaţa Ovidiu.

Spectacolul „cameral-coregrafic”, cum l-a numit Călin Hanţiu, are în distribuţie patru tineri pasionaţi de street dance din Constanţa, Eforie şi Năvodari, pe care coregraful i-a descoperit la Club SNC, dar şi o absolventă de teatru, Elena Bondari. „Pentru mine este o foarte mare realizare faptul că am reuşit să implic în libretul unei povestiri arhicunoscute dansatori de street-dance şi o actriţă. Spectacolul l-am conturat pe personajele principale. Cred că este o premieră chiar mondială. Nu am auzit până acum ca dansatorii de street dance să fie implicaţi într-un libret coregrafic”, a spus Călin Hanţiu.

Renunţând la paşii de dans clasic, Călin Hanţiu şi-a propus să răspundă provocărilor timpurilor actuale, imaginând o altfel de poveste, în care acţiunea este centrată pe conflictul dintre bine şi rău, conservatorism şi modernism. „Am dorit prin acest spectacol să subliniez că în viaţa noastră culturală există o divergenţă între clasic şi modern”, a conchis coregraful. „Scufiţa Roşie” va fi povestită de Elena Bondari şi dansată, pe un colaj muzical special, de Dima Anda - Scufiţa, Ştefan Andrei - Lupul, Drăgan Nicuşor - Bunica şi băiat de gaşcă şi George Tudor - vânătorul şi băiat de gaşcă.

Spectacolul se adresează atât copiilor şi adolescenţilor, cât şi părinţilor şi bunicilor, preţul unui bilet fiind de 6 lei. O variantă a „Scufiţei Roşii” a fost prezentată, anul trecut, în cadrul manifestărilor de iarnă din Orăşelul Copiilor. Piesa urmează să fie prezentată într-un mini-turneu, alături de „Frumoasa şi bestia”, un spectacol aflat în stadiul de proiect.