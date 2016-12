Sculptură în gheaţă şi... film

Acest sfîrşit de săptămînă se anunţă la temperaturi ridicate pentru cinefili, care pot să savureze, în sfîrşit, partea a treia a seriei animate „Epoca de gheaţă”. Filmul ajunge în România la trei zile de la premiera de peste Ocean, iar la Constanţa va rula în regim de avanpremieră, la Cityplex Tomis Mall. Proiecţiile sînt întregite de o iniţiativă neobişnuită, sculptarea în gheaţă a unuia dintre îndrăgitele personaje ale francizei animate de succes. Pentru a nu strica surpriza, mai putem adăuga doar că personajul ales pentru a fi redat în gheaţă este, poate, cel mai simpatic şi întotdeauna urmărit de ghinion, în tentativele sale disperate de a păstra o alună. Începînd cu ora 17.30, statueta din gheaţă va putea fi admirată în holul cinematografului, pînă la terminarea ultimului spectacol.

„Epoca de gheaţă 3 - Apariţia Dinozaurilor” îmbunătăţeşte reţeta de succes cu tehnologie 3D. Noul lungmetraj animat îşi menţine personajele, mamutul Manny, care îşi întemeiază propria familie alături de Ellie, la care se adaugă prietenii săi fideli, leneşul Sid şi tigrul Diego. Vocile îndrăgitelor personaje rămîn Ray Romano, alias Manny, John Leguizamo, alias Sid, Denis Leary, alias Diego şi Queen Latifah, alias Ellie. Cu un buget de 90 de milioane de dolari, casa de producţie Fox se aşteaptă de la seria a treia să-i facă pe spectatori să uite de criză, dar şi de caniculă. A stabilit, deja, un nou record de încasări în rîndul lungmetrajelor de animaţie lansate într-o zi de miercuri, în America de Nord, după ce a vîndut bilete în valoare de 13,8 milioane de dolari. Precedentul record stabilit de un film de animaţie într-o zi de miercuri, în sălile de cinematograf din SUA şi Canada, a aparţinut peliculei „Shrek 2”, care a reuşit încasări de 11,8 milioane de dolari în prima zi de difuzare, în mai 2004. Majoritatea lansărilor în America de Nord au loc vinerea. După „Transformers: Revenge of the Fallen / Transformers: Răzbunarea celor învinşi” şi „Angels & Demons / Îngeri şi demoni”, „Ice Age 3 / Epoca de gheaţă 3 - Apariţia Dinozaurilor” este a treia continuare a unui film de succes ce are premiera vara aceasta.