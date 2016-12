În materie de ţoale, încălţăminte şi bijuterii, Scumpica nu se dezice. Cu cât ţara e mai săracă, de necrezut, cu atât dumneaei prosperă! De când şi-a făcut loc în politică, promovând cât alţii într-o viaţă, a devenit tot mai… scumpică. Nu cred că există un alt caz în care teoria chibritului să contribuie decisiv la PIB-ul personal. Scumpica e scumpă foc! Cu o singură jartea roz bombon s-ar putea acoperi necesarul de hrană pentru un cartier mărginaş. Cu o modestie ieşită din comun, Scumpica nu vorbeşte niciodată despre meritele ei în societate. E suficient că vorbeşte costumaşul de vară de pe ea! Pentru naţiune, Scumpica reprezintă o ţintă greu de atins. Drept să spun, poporul s-ar mulţumi cu traiul mai bun promis de preşedinte. Şi atât. Scumpica reprezintă cu cinste clasa de lux a politichiei. Faţă de tren, politichia noastră are trei clase. Paradoxal, deşi şi-au achiziţionat diplome de tot felul, invocând apartenenţa la diverse universităţi, unii politicieni se laudă cu cele trei clase ale politichiei. Scumpica a făcut avere în draci, spune ea, vânzând maci! Aiurea. Când se întâlneşte cu poporul obidit, se îmbracă parcă în ciuda tuturor statisticilor FMI ! În cazul ei, nu cu bani de împrumut. Ca să aibă o viziune globală asupra ţării, Scumpica urcă pe toace. În premieră mondială, în caz de inundaţii, săndăluţele ei scumpe au fost folosite pe post de tribună a democraţiei. În alte cazuri, au mers la sufletul populaţiei obidite ca împărţeală guvernamentală. Scumpica nu are rău de înălţime, după cum au comentat unii şi alţii. O dovadă consistentă, în acest sens, o reprezintă nivelul său de trai, cel mai ridicat din Romania. Practic, nu-şi refuză nimic. Pornind de la exemplul ei personal, ţărişoara noastră se numeşte tot Scumpica. S-a scumpit totul în jurul nostru! Mănânci cât nu face! Revin la Scumpica. Toate experienţele ei ne costă la greu. Ce strică dumneaei trebuie să plătim noi! E drept? Nu e drept. Diverşi politicieni se remarcă prin prostie. Alţii, prin fudulie. Cea mai tare combinaţie se bazează pe coaliţia prostiei cu fudulia. Cum să zic, sunt de nezdruncinat. Scumpica e doar fudulă. În rest, de ce să nu recunosc, îi merge mintea brici. Din păcate, doar în beneficiul ei. Scumpica mai are o meteahnă. Ignoră realitatea înconjurătoare. Din acest motiv, este bănuită tot timpul că sfidează regulile bunului simţ. Când e frig afară, le vorbeşte oamenilor din buzunarele largi ale hăinilor ei de blană. Dacă e prea cald, trece la ţinuta de vară. De când cu sărăcia asta galopantă, poporul nu mai face diferenţa între ţinuta de vară şi ţinuta de iarnă. Sigur, cetăţenii sunt cei care suportă decalajul de temperatură. Mondenul omoară politicul. Deşi ignoraţi de Putere, cetăţenii patriei au început să-şi manifeste lehamitea faţă de anumiţi scumpici. Cu siguranţă, îi vor arde la vot.