Scumpire cu „airbag“ a gazelor naturale

Prețul gazelor va crește cu 5 - 6%, de la 1 aprilie, pentru consumatorii casnici, care vor fi protejați însă, în 2017, de posibile majorări neașteptate ale prețurilor din piața liberă, a declarat, joi, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), Niculae Havrileț - „De la 1 aprilie nu va mai exista un preț reglementat pentru producția de gaze și vor rămâne sub control doar celelalte elemente ale prețului final - tarifele de rețea și cele de furnizare“. În plus, ca să evităm situația-șoc din această iarnă, când prețurile au explodat la bursă, ANRE a stabilit ca achiziția gazelor hibernale destinate populației să se facă în tot anul - „Practic, furnizorii vor cumpăra gaze la prețul de acum pentru un an întreg, consumatorul casnic fiind protejat împotriva unei creșteri neașteptate de preț“.