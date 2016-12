Scumpiri de peste 150% la unele legume în ultimii cinci ani

Aproape toate cerealele şi legumele s-au scumpit în ultimii ani, iar în unele cazuri, preţurile s-au dublat sau chiar triplat. Chiar dacă intermediarii sunt cei care fac preţurile, nici producătorii nu s-au lăsat mai prejos. Iar în cele mai multe situaţii, scumpirile sunt cu mult peste cele din alte domenii. Din cele 15 legume ăi cereale, cea mai drastică scumpire a fost înregistrată de varza de toamnă, potrivit econtext.ro. Preţul acesteia aproape s-a triplat în ultimii cinci ani (de la 1,13 lei pe kilogram în trimestrul al doilea din 2007, până la 3,21 lei pe kilogram în trimestrul al doilea din 2011). Procentual, scumpirea a fost de 184%. După varză, alte scumpiri majore au fost consemnate de floarea soarelui (de la 0,64 lei/kg in 2007, până la 1,6 lei/kg în 2011, adică, un avans de 150%), usturoi uscat (de la 8,15 lei/kg in 2007, până la 18,86 lei/kg in 2011, ceea ce înseamnă o creştere de 131%). Alte scumpiri: cartofi de toamnă (125%), grâu (94%).