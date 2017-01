Scumpiri la început de 2010

Aşa cum ne-am obişnuit deja, modificările pe care le presupune începutul unui an se percep, în special, în plan financiar. Anul 2010 nu face excepţie, astfel că preţurile accizelor, electricităţii, alimentelor, ţigărilor, vor creşte. Accizele vor fi calculate la un curs de schimb al euro de 4,268 de lei, cu 14,2% mai mult decât în 2009, carburanţii scumpindu-se cu 7%. Cu alte cuvinte, preţul la pompă al unui litru de benzină ar putea ajunge la 4,25 lei. Majorarea preţului carburanţilor atrage după sine scumpiri în lanţ la toată gama de produse transportabile, fie că este vorba despre alimente şi băuturi, fie că este vorba despre articole sanitare, articole de uz casnic etc. Tot din cauza stabilirii unui curs de 4,26 lei la calcularea accizei, ţigările se vor scumpi şi ele, pachetul ajungând să scoată din buzunarele românilor cu 11% mai mult de la 1 ianuarie 2010. Potrivit calendarului, factura la electricitate se va majora, din ianuarie, la 0,5 euro pe MWh. Carnea de pui se va scumpi cu peste 20%, fermierii urmând să majoreze preţurile pentru a compensa anularea subvenţiilor, a declarat Ilie Van, preşedintele Uniunii Naţionale a Crescătorilor de Păsări din România, adăugând că, din datele Uniunii, 25% din carnea de pui de pe piaţă, respectiv 100.000 de tone pe an, provine din importuri. Scumpirea pâinii, anunţată deja din septembrie, se va face simţită din luna februarie, în primă fază patronatele estimând că majorarea nu va depăşi cinci unităţi.