Scurtă caracterizare

„După zece ani sub regimul Băsescu, în România nu rămâne decât ură şi dezbinare”, a declarat vineri preşedintele PSD, Victor Ponta, prezent la Constanţa, la şedinţa Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD. Ponta a precizat că victoria obţinută la alegerile din noiembrie 2012 nu este suficientă pentru a înlătura regimul impus de Băsescu. „Cred că am făcut paşi importanţi. Mai sunt de făcut. Să lupţi împotriva oricărui regim antinaţional, oricărui regim care a distrus România, nu e chiar aşa uşor cum credeam. Nu a fost suficient un vot, e vorba de o acţiune pe termen lung, însă sunt absolut convins că împreună cu ceilalţi colegi din USL vom reuşi”, a spus Ponta. Preşedintele PSD a continuat spunând că, în toată această perioadă, membrii USL au fost nevoiţi să suporte rigorile acestui regim, care în 2014 se va sfârşi. „Din punct de vedere politic, avem acelaşi necaz pe care l-am avut în ultimii nouă ani, şi anume, oricine vrea să muncească în România, apare Traian Băsescu şi îi dă în cap sau îi face un dosar penal sau îl înjură pe la televizor. Cred că am rezistat bine până acum şi o să rezistăm şi mai bine de acum încolo”, a afirmat Ponta.