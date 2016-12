Scurtă revistă a presei internaţionale

De câteva zile, vrem sau nu vrem, România este pe prima pagină a marilor ziare occidentale, inclusiv pe prima pagină a ediţiilor on-line ale agenţiilor internaţionale de presă! Deşi s-a mai întâmplat câte ceva notabil prin lume, în ultima vreme, noi continuăm să ţinem capul de afiş al ştirilor.

Televiziunile autohtone au încercat, măcar sporadic, să alcătuiască revista presei externe, însă am neglijat unele opinii interesante, probabil din lipsă de răbdare sau atenţie. Eu am descoperit două-trei puncte de vedere cel puţin \"instructive\" pentru Traian Băsescu, dacă nu cumva chiar cu semnificaţie de morală a fabulei politice... \"Le Monde\", de exemplu, când evocă protestele din oraşele româneşti, le reaminteşte cititorilor gluma care apăruse în Occident, acum peste trei decenii, cu ocazia revoltei din Polonia, condusă de sindicatul Solidaritatea. \"Întrebare: ce sunet scoate o coardă întinsă până la refuz, în momentul în care plesneşte? Răspuns:... Gdansk!\" Acum, sunetul plesniturii s-a schimbat în \"România\"... \"Washington Post\" titrează cu litere de-o şchioapă şi cu o ironie tipic americană, specifică acelei societăţi de consum: \"Iată ce înseamnă să încerci să faci binele cu de-a sila, ca un doctor ce prescrie o dietă prea aspră, dar pretinde că o face de dragul sănătăţii! Raţia trebuia scăzută treptat, iar feliile de salam tăiate subţire, pe măsura reducerii caloriilor. Românilor li s-a luat direct caşcavalul de sub nas, după ce că şi ăla era cam uscat...\" Antologic umor, trebuie să recunoaşteţi!

Cea mai usturătoare observaţie o face însă \"The Economist\", în ediţia a II-a din ziarul de ieri: \"S-ar putea ca guvernul Boc să nu pice până la alegeri, iar Traian Băsescu, faimos pentru perseverenţa sa, să continue terapia de şoc a reformării statului şi a însănătoşirii economice, dar atunci vom ajunge la situaţia absurdă a unei ţări sănătoase bugetar, însă debilă fiscal, căci contribuabilii vor fi aproape leşinaţi financiar... Pentru cine guvernezi: pentru o ţară abstractă sau pentru oameni în carne şi oase?\" Desigur, ultima întrebare este doar retorică! Fără alte comentarii.