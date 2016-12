Scurtmetraje româneşti, la Festivalul Internaţional Go Short

Scurtmetraje româneşti, semnate, printre alţii, de Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Radu Jude, Tudor Jurgiu şi Corneliu Porumboiu, vor fi prezentate la Festivalul Internaţional Go Short de la Nijmegen, Olanda. În perioada 17 - 21 martie, la Nijmegen are loc cea de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional de Scurtmetraj Go Short, care prezintă o varietate de scurtmetraje realizate de tineri creatori talentaţi.

Anul acesta, România are statutul de ţară invitată, iar Institutul Cultural Român susţine participarea ei la festival, unde vor fi prezentate 16 scurtmetraje româneşti, în secţiunea „Wide Awake\". La Nijmegen vor avea loc dezbateri şi mese rotunde despre cinematografia românească contemporană, la care vor participa Mihai Mitrică, Paul Negoescu, Mircea Purdea, Tudor Jurgiu, Ivana Mladenovic, Stanca Radu, Dorin Moldoveanu şi Anton Groves.

Au fost incluse în festival scurtmetrajele „Megatron\", de Marian Crişan, „Numele meu este…\", de Dorin Moldoveanu, „Fabulosul destin al lui Toma Cuzin\", de Vlad Trandafir şi Paul Negoescu, „Bedtime Story\", de Reka Kassay, „Liminal Introspect\", de Mircea Purdea, „Un cartuş de Kent şi un pachet de cafea\", de Cristi Puiu, „Milky Way\", de Ivana Mladenovic, „Nunta lui Oli\", de Tudor Jurgiu, „O zi bună de plajă\", de Bogdan Mustaţă, „Immerse\", de Anton Groves, „Lampa cu căciulă\", de Radu Jude, „Pentru el\", de Stanca Radu, „Călătorie la oraş\", de Corneliu Porumboiu, „Firul Ariadnei\", de Attila Bertoti, „Acasă\", de Paul Negoescu şi „Zapping\" de Cristian Mungiu.

Programul principal al festivalului este structurat pe şapte secţiuni. În afară de competiţia europeană a scurtmetrajelor de ficţiune, documentar, animaţie şi scurtmetraje experimentale, există şi o competiţie a scurtmetrajelor olandeze şi o competiţie dedicată scurtmetrajelor realizate de studenţi europeni. Se vor acorda premii de către jurii de specialitate, dar şi un premiu al publicului.