Scurtmetrajul „Colivia\", de Adrian Sitaru, va rula în cadrul festivalului Aspen ShortsFest (6 - 11 aprilie) din Statele Unite ale Americii, potrivit Institutului Cultural Român din New York. „Colivia\" face parte din selecţia oficială a festivalului american şi a primit, recent, premiul DAAD la ediţia a 60-a a Berlinalei. Sitaru va fi prezent în Aspen împreună cu actorii Clara Vodă şi Vlad Vodă, ce fac parte din distribuţie.

Regizorul român a mai primit un premiu, la Festivalul de la Palm Springs, în 2009, pentru lungmetrajul său de debut, „Pescuit sportiv\" şi la Sundance, în 2008, pentru scurtmetrajul „Valuri\".

„Colivia\" prezintă relaţia dintre un tată şi fiul său. Când băiatul vine acasă cu un porumbel rănit, acesta creează o criză în familie.

Adrian Sitaru este regizor, producător, scenarist şi actor. Scurtmetrajul său „Valuri\" a câştigat premiul Leopardul de Aur în secţiunea „Leopards of Tomorrow\", la cea de-a 60-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno, în vara lui 2007. Lungmetrajul său „Pescuit sportiv\" a primit două distincţii la Festivalul de Film de la Salonic 2008, premiul juriului la cea de-a doua ediţie a Festivalului de Film Estoril, în 2008, dar şi marele premiu al secţiunii New Voices la Festivalul Internaţional de Film de la Palm Springs. Printre scurtmetrajele regizate de Sitaru se numără „Fun Fan\" (2004), „Despre Biju\" (2004), „A Very Bad Day\" (2004), „Theodora\'s Life\" (2004), „Biju\" (2002), „O zi de Paşti\" (2000), „Gândacul de bucătărie\" (2000), „Tom Waits - Live in My Room\" (1999), „Săpunul\" (1999) şi „O experienţă biblică într-o bucătărie obişnuită\".