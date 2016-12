Scutaru îi cere demisia lui Stănişoară

Vicepreşedintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor, liberalul George Scutaru, susţine că ministrul Apărării Naţionale, Mihai Stănişoară, mai are doar cîteva zile pentru a-i convinge pe premier şi pe ministrul Finanţelor că armata trebuie să beneficieze de rectificarea bugetară: “În caz contrar, singura măsură pe care Mihai Stănişoară ar putea să o mai ia este demisia. Ar fi singura măsură de cînd a fost pus ministru, pentru care Stănişoară ar fi cu adevărat apreciat de militari”. Liberalul a amintit că, în mai, ministrul a promis că se vor face eforturi pentru ca Armata să beneficieze de fonduri la proxima rectificare a bugetului: “Şi Traian Băsescu şi Emil Boc au afirmat că sînt preocupaţi de situaţia din Armată şi că se vor găsi soluţii pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă acest domeniu. Acum vedem că Băsescu, Boc şi Stănişoară mint de îngheaţă apele, iar Armatei nu i se dă înapoi niciun leu din suma consistentă ce i-a fost luată la rectificarea din aprilie”. Mai mult, Scutaru arată că, “pentru a mai cîrpi găurile din bugetul MAPN pentru salarii şi alte drepturi băneşti, Guvernul transferă fonduri de la cheltuielile de capital, necesare înzestrării cu tehnică militară, către cheltuielile de personal. Îl întreb pe Mihai Stănişoară, ce programe de înzestrare vor mai fi amînate? Ministrul ascunde gunoiul sub preş şi afirmă de fiecare dată că situaţia în Armată este bună, deşi militarii sînt tot mai îngrijoraţi că din toamnă le vor mai fi tăiate şi alte drepturi băneşti”. De fapt, Ministerul Apărării nici nu primeşte şi nici nu pierde bani la rectificare. În schimb, MApN îşi va reorganiza fondurile actuale. Astfel, capitolele cheltuieli de personal şi asistenţă socială vor avea mai mulţi bani, însă se vor tăia bani de la bunuri şi servicii sau cheltuieli de capital. În urma reorganizării propriilor fonduri, capitolul “Cheltuieli de personal”, din care se plătesc salariile şi sporurilor personalului din MApN, va primi în plus suma de 140.479.000 de lei. Alte 25.000.000 de lei vor fi redirecţionaţi pentru suplimentarea bugetului de la “Asistenţa socială”.