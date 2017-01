Scutirea de impozit a cîştigurilor la Bursă, “un cadou fiscal discriminatoriu şi inutil”

Decizia Finanţelor de a scuti de impozit cîştigurile la Bursă în 2009 este un nou \"cadou de la buget\", discriminatoriu faţă de alte sectoare ale economiei şi care va stimula prea puţin piaţa de capital, susţin analiştii economici. În prezent, impozitul pentru cîştigurile din investiţii pe piaţa de capital este de 16% pentru cele pe termen scurt (sub 1 an) şi de 1% pentru cele pe teremen lung (peste 1 an). \"Măsura în sine înseamnă o renunţare la nişte venituri bugetare şi arată o continuare a tendinţei din ultima vreme de a face cadouri de la buget\", a declarat directorul Grupului de Economie Aplicată (GEA), Liviu Voinea. El a ţinut să sublinieze că măsura de scutire nu are o relevanţă foarte mare asupra bursei, pentru că se adresează numai cîtorva mii de investitori şi, în plus, sprijină pe cine nu trebuie. Analistul Matei Păun consideră că o astfel de măsură nu va avea un impact semnificativ asupra bursei, dar nici asupra bugetului. \"E o măsură care în final va fi irelevantă. Problemele bursei nu se vor rezolva prin măsuri fiscale. Dacă vor să ajute piaţa de capital, trebuie să întărească supravegherea pieţei prin CNVM (Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - n.r.), să vină cu IPO-uri (oferte publice iniţiale - n.r.) serioase, nu de 5-10% din capitalul companiilor şi să aibă o abordare mai focusată\", a explicat Matei Păun. Lucrurile trebuie să stea invers, adică Bursa ar trebui să sprijine economia şi nu să fie sprijinită. \"Cei care vin la Bursă îşi asumă riscul deprecierii acţiunilor. O măsură mai nimerită ar fi fost eliminarea impozitului pe economisire sau pe veniturile din pensiile private obligatorii, la care nu există nici măcar în prezent un fond de garantare a sumelor pe care contribuabilii sînt obligaţi să le plătească\", a adăugat Voinea. La rîndul său, profesorul de economie şi europarlamentarul Daniel Dăianu arată că \"Bursa din România nu suferă din cauze interne, ci pentru că a fost dominată de investitori străini, iar aceştia s-au retras\" şi consideră că Finanţele ar fi putut acorda astfel de facilităţi altor sectoare importante pentru economie, precum cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. Dăianu a declarat că Bursa se va redresa doar dacă investitorii constată că a venit momentul potrivit să plaseze bani pe piaţa de capital şi crede că \"nu este nevoie să bagi adrenalină în investitorii autohtoni prin facilităţi fiscale pentru a sprijini Bursa\". Concluzia lui Dăianu este că redresarea Bursei de la Bucureşti se poate face cu schimbarea în bine a situaţiei pe pieţele internaţionale de capital şi nu cu facilităţi fiscale. De reţinut că indicele BET, care arată evoluţia celor mai lichide zece titluri listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), a pierdut 52,8% de la începutul anului pînă în prezent, pe fondul crizei financiare internaţionale, reprezentînd cea mai drastică scădere din ultimii nouă ani.