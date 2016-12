Scutirea de impozit pe profitul reinvestit, din 2009

Ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, declară că firmele care reinvestesc profitul vor fi scutite de impozit din 2009, nu din 2010 cum este prevăzut în proiectul revizuit al Programului de Convergenţă, şi spune că nu are cunoştinţă de amînarea facilităţii, deşi documentul este redactat de Finanţe. El a arătat, totodată, că proiectul Programului de Convergenţă nu a fost încă aprobat de Guvern, ci urmează să fie discutat în şedinţa de săptămîna viitoare. \"Scutirea de impozit pentru profitul reinvestit rămîne pentru 2009\", a declarat ministrul Finanţelor. Proiectul revizuit al Programului de Convergenţă, întocmit în luna mai, prezintă la capitolul \"Finanţele guvernamentale\" principalele evoluţii fiscal-bugetare prevăzute pentru perioada 2009-2012, cu referire şi la neimpozitarea profitului reinvestit. Facilitatea este prezentată în document ca urmînd să fie aplicată doar pentru anumite activităţi, cu termen din 2010. \"Neimpozitarea profitului reinvestit pentru anumite activităţi (2010)\", se arată la secţiunea privind impozitul pe profit. Impactul bugetar al acestei măsuri este indicat tot modificat faţă de programul anterior, respectiv de 50 milioane lei faţă de 700 milioane lei iniţial. Prima variantă a Programului, elaborată în luna ianuarie, indica faptul că neimpozitarea profitului reinvestit va fi introdusă începînd cu trimestrul al doilea al acestui an. Ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea, declara în luna aprilie că impozitul pe profit ar putea fi redus sau eliminat, din semestrul al doilea al acestui an, în cazul în care cîştigul este reinvestit. \"Din semestrul al doilea vom încerca reducerea sau anularea impozitului pe profit, dacă acesta este reinvestit\", spunea atunci Pogea. Scutirea de impozit pe profitul reinvestit este inclusă în programul de guvernare PDL-PSD.