Scuza polițistului şpăgar: „M-a înduplecat disperarea şoferului!”

Cinci poliţişti de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Vama Veche, cărora li se dusese vestea că obişnuiesc să-i „taxeze” cu diferite sume de bani pe şoferii ce ieşeau din ţară şi nu aveau documentele în regulă, au intrat în vizorul ofiţerilor Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) în cursul anului 2010. Timp de şase luni, oamenii legii i-au filat pe Cristian Penescu, Gabriel Trandafir, Cristian Ene, Valentin Şoldan şi Dan Pascu, dar şi pe poliţiştii bulgari care lucrau cu ei în PTF Vama Veche şi, cu ajutorul investigatorilor sub acoperire, au reuşit să adune dovezile incriminatoare. Conform anchetatorilor, suspecţii au fost abordaţi, de mai multe ori, de investigatorii sub acoperire, care s-au dat drept şoferi aflaţi la ananghie, dispuşi să dea o mică şpagă pentru a ieşi din ţară fără probleme. Ofiţerii DGA au înregistrat audio şi video toate „testele” date celor cinci poliţişti de frontieră vizaţi, teste pe care aceştia le-au picat... cu brio după ce au luat mită între 50 şi 70 de euro. După ce au adunat suficiente dovezi împotriva celor cinci poliţişti de frontieră, anchetatorii au pus la cale flagrantul.

FLAGRANTUL Pe 26 iunie 2011, în jurul orei 21.00, un ofiţer sub acoperire a ajuns cu maşina la PTF Vama Veche, cu intenţia de a trece în Bulgaria, deşi actele autoturismului nu erau în regulă. El a fost oprit de agentul Cristian Penescu, căruia i-a dat documentele maşinii, şi a aşteptat... cererea de şpagă. În urma verificărilor, Penescu a descoperit că şoferul nu avea de la proprietarul maşinii la volanul căreia se afla o procură specială pentru a ieşi din ţară, dar şi că certificatul de inspecţie tehnică periodică (ITP) era expirat. Penescu i-a dat documentele colegului său bulgar, Marian Shopov, făcându-i semn şoferului să rezolve problema cu acesta. După ce poliţistul bulgar i-a dat de înţeles că aşteaptă o şpagă pentru a trece cu vederea neregulile, ofiţerul sub acoperire i-a oferit lui Shopov 70 de euro. Bulgarul a luat banii, i-a înapoiat şoferului documentele şi i-a permis să intre pe teritoriul ţării vecine. În acel moment, au apărut ofiţerii DGA. Când şi-a dat seama că a căzut în capcană, poliţistul bulgar a încercat să fugă, însă a fost prins, imobilizat şi predat autorităţilor din ţara sa, pentru a fi cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de luare de mită.

MĂRTURISIRE În acest caz, cinci poliţişti români au fost audiaţi de procurorii constănţeni şi, ulterior, deferiţi justiţiei pentru luare de mită. La finalul procesului, Tribunalul Constanţa i-a condamnat pe Cristian Ene, Cristian Penescu şi Gabriel Trandafir la câte trei ani de închisoare, pe Valentin Şoldan la doi ani de detenţie, iar Daniel Pascu a fost absolvit de orice vină. Decizia a fost atacată cu apel de Ene, Penescu, Trandafir şi Şoldan, dar şi de procurori, care au contestat achitarea lui Pascu. Prezenţi în faţa judecătorilor Curţii de Apel Constanţa, patru dintre ei au refuzat să dea declaraţii, Cristian Ene fiind singurul care a fost de acord să spună cum a luat şpagă de la un şofer ce dorea să iasă din ţară cu o maşină care avea ITP expirată. „Pe 9 decembrie 2010, un şofer a oprit în dreptul geamului gheretei în care mă aflam şi mi-a prezentat actele maşinii. Am constatat că nu avea ITP valabilă şi i-am spus că trebuie să-i opresc certificatul de înmatriculare al autoturismului şi să-l amendez. Atunci, el mi-a zis, disperat, că-l omor dacă fac asta, întrucât intenţiona să vândă maşina în primul oraş din Bulgaria. Avea mare nevoie de bani şi… m-a înduplecat cu disperarea lui. I-am cerut 200 de lei pentru a-l lăsa să iasă din ţară, dar mi-a oferit 50 de euro, deoarece nu avea bani româneşti. M-a întrebat dacă e OK şi am fost de acord. Am primit banii şi el a plecat”, a declarat Ene. El a adăugat că, înainte de a demara, şoferul l-a rugat să-i permită ca, la întoarcere, să aducă ilegal în ţară ţigări şi whisky. „I-am spus că ţigările nu pot fi introduse, întrucât sunt accizate, însă pentru alcool nu era nicio problemă. M-a informat că urma să revină în România peste câteva zile, dar nu l-am mai văzut niciodată”, a mai spus Ene. Următorul termen va fi pe 24 octombrie.