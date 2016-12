Scuze puerile pentru alocări de fonduri preferenţiale

Încă de la începutul mandatului său, Boc a oferit bani primăriilor PDL după bunul plac, fără a ţine cont de nevoile fiecărei localităţi. Cu cât primăriile sunt mai portocalii, cu atât au mai mulţi bani de la Guvern. Dacă până acum a tot “scăldat-o” că nu sunt chiar atât de multe primării PDL care au primit bani guvernamentali, că au primit fonduri şi cele PSD sau PNL, acum Boc şi-a luat inima în dinţi şi a făcut ce ştie el să facă mai bine: să dea vina pe alţii. Mai exact, şeful executivului a explicat, cu o nonşalanţă greu de echivalat, că a dat mai mulţi bani administraţiilor portocalii pentru că acestea nu primesc fonduri de la Consiliile Judeţene PSD şi PNL!?. În timp ce, în realitate, administraţiile judeţene nu primesc nici măcar banii necesari pentru funcţionare.

EXPLICAŢII FANTASMAGORICE Premierul Emil Boc ne şochează aproape în fiecare zi cu declaraţii care mai de care mai trăsnite. Spunem trăsnite pentru că sunt de domeniul fantasticului scuzele pe care le emană Boc atunci când este întrebat de ce favorizează primăriile PDL. Alocarea fondurilor guvernamentale către primăriile conduse de PDL este justificată de liderul partidului, premierul Emil Boc, prin faptul că aceste primării nu primesc bani de la consiliile judeţene conduse de PSD şi PNL şi sunt obligate, practic, să solicite sprijinul Guvernului. „Nu se vede această parte nevăzută de sub masă“, a afirmat Boc, la un post de televiziune. Ceea ce nu spune premierul este că Guvernul, an de an, lasă în fundul gol toate consiliile judeţene care aparţin PSD şi PNL. De la un an la altul, Guvernul condus de Boc alocă din ce în ce mai puţine fonduri administraţiilor judeţene, care rămân, de multe ori, fără bani pentru salariile angajaţilor din serviciile subordonate.

RÂDEM SAU PLÂNGEM? Începând cu 2009, Guvernul a suplimentat din Fondul de rezervă bugetară, prin mai multe hotărâri, sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, iar banii au fost alocaţi mai multor primării, preponderent de la PDL, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital. În condiţiile în care Guvernul ar trebui să aloce bani din fondul de rezervă aflat la dispoziţia sa numai în condiţii excepţionale! Boc a transformat această practică într-una de rutină. Un studiu prezentat în luna iunie anul trecut de către Institutul pentru Politici Publice (IPP) a indicat că peste 70% dintre primarii care au obţinut în 2009 bani din Fondul de rezervă al Guvernului aparţin PDL. De aproape fiecare dată însă, Guvernul a susţinut că fondurile nu au fost alocate pe criterii politice, ci în funcţie de stadiul investiţiilor în derulare. Ultimul caz de acest gen a fost înregistrat la sfârşitul lunii octombrie 2011, când Guvernul a anunţat că a transferat 66,5 milioane lei către un număr total de 300 primării cu situaţii financiare dificile, acoperind astfel datoriile acestora, precum şi cheltuielile curente şi de capital. Un calcul succint a arătat că mai mult de jumătate din aceste fonduri au fost direcţionate de Guvern către primăriile conduse de PDL, unităţile administrative conduse de partidele din Opoziţie primind cu până la de patru ori mai puţin din alocări. Liderul PNL Crin Antonescu a declarat atunci că este „anormal“ ca „milioane de români“ să aibă de suferit în urma alocării de bani din fondul de rezervă al Guvernului pentru că au „vina“ de a trăi în localităţi conduse de primari de altă culoare politică decât cea „agreată“ de Executiv.