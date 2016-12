Se achită salariile restante

În acest an vor fi plătite 120 de milioane de euro din drepturile salariale restante pentru profesori, urmând ca restul sumei să fie achitat progresiv, în anii următori, a anunţat ministrul Educaţiei, Remus Pricopie. „Această problemă este deja clarificată şi sindicatele cunosc subiectul. Am avut o întâlnire cu sindicatele din educaţie, este a doua întâlnire pe care Guvernul o are în decurs de o săptămână. Este vorba de o eşalonare şi ceea ce corespunde anului 2013 este deja în buget”, a spus Pricopie. Potrivit datelor prezentate zilele trecute de premierul Victor Ponta, valoarea totală a drepturilor salariale restante pentru profesori se ridică la 770 de milioane de euro.