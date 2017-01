Se adînceşte misterul dispariţiei bărbatului din Techirghiol

Dispariţia bărbatului de 32 de ani, din Techirghiol, care şi-a anunţat soţia printr-un SMS că intenţionează să se sinucidă nu a fost încă elucidată. La 48 de ore de la dispariţia lui Cristinel Preda, anchetatorii nu au încă niciun indiciu despre locul unde s-ar putea afla. Deşi elementele lăsate în urmă de acesta induc ideea că s-ar fi sinucis din cauza problemelor financiare, atît familia cît şi cunoscuţii susţin că bărbatul, care are un copil de cinci ani, iubea viaţa prea mult ca să facă un astfel de gest necugetat. Mai mult, fratele dispărutului, Cornel Preda, are o cu totul altă versiune despre modul în care acesta ar fi dispărut. “SMS-ul nu este scris de el. Nu este stilul lui. Iar pe biletul găsit în torpedoul maşinii nu este scrisul lui. El scrie foarte frumos, liniar, scrisul acela este foarte urît. Doar semnătura de la final pare a fi a lui.” a declarat fratele lui Cristinel Preda. Rudele cred că bărbatul a fost răpit şi sechestrat, motivul fiind o sumă de bani. Ei nu exclud posibilitatea ca Preda să fi luat un împrumut de la cămătari pentru a-şi scoate afacerea din impasul financiar prin care trecea. Nici vecinii sau apropiaţii familiei Preda nu sînt departe de părerile fratelui celui dispărut. Toţi susţin, la unison, că bărbatul nu ar fi putut să îşi curme viaţa, indiferent ce greutăţi ar fi avut. “Este un băiat bun, liniştit şi foarte inteligent. Îşi iubeşte foarte mult soţia şi copilul şi sînt sigur că nu ar fi putut să îi facă să sufere în acest fel”, a declarat unul dintre apropiaţii familiei Preda. În ceea ce priveşte ancheta, momentan, poliţiştii din Cernavodă ridică din umeri. “Facem cercetări, nu avem deocamdată instrumente de nicio natură, trebuie să avem elementele, nu avem de ce ne agăţa”, a declarat sec scms. Emilian Nicolae, şeful Poliţiei Cernavodă. Calvarul familiei Preda a început luni, după ce bărbatul a plecat spre Constanţa pentru a cumpăra pal melaminat. După cîteva ore, Florina, soţia dispărutului, a primit un SMS din partea bărbatului, în care acesta o anunţa că se îndreaptă cu maşina către podul de la Cernavodă şi că intenţionează să îşi pună capăt zilelor. Cuprinsă de disperare, femeia a sunat la numărul de urgenţă 112 şi le-a relatat poliţiştilor cele întîmplate. După cîteva ore de căutări, poliţiştii au descoperit, într-o parcare la intrarea pe autostrada Soarelui, maşina cu care se deplasa bărbatul, o autoutilitară marca Ford Transit, albă, înmatriculată B 109295. În interiorul cabinei maşinii, poliţiştii au găsit biletul menţionat în SMS-ul trimis de pe numărul bărbatului. În acesta, Cristinel ar fi spus că recurge la acest gest din cauza situaţiei financiar precare în care se află. Însă familia neagă cu vehemenţă acest lucru. Cristian Preda are aproximativ 1,70 m înălţime, 70 kg, părul negru, tuns scurt, ochii negri, buze groase, iar ca semne particulare, un tatuaj pe umărul stîng, ce reprezintă un liliac. În momentul dispariţiei purta o geacă neagră din fîş, cu dungi roşii şi albe pe mîneci, cu fermoar, o pereche de pantaloni de culoare neagră, din fîş, cu dungă albă pe partea laterală, un bluzon negru, un fes de culoare neagră cu o dungă maro şi era încălţat cu o pereche de pantofi sport albi. Persoanele care pot furniza indicii despre locul în care s-ar putea afla sînt rugate să sune la numărul de urgenţă 112 sau să se adreseze la cea mai apropiată secţie de poliţie.