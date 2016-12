Se alege... „Best Singer”

Cei care au încredere în vocea lor şi sunt convinşi că au ureche muzicală şi prezenţă scenică vor putea face spectacol, astăzi, de la ora 21.00, în clubul Doors, la un eveniment în premieră: „Best Singer of Doors Karaoke Contest”, ediţia I, alături de trupa Crossover. Cel care dovedeşte că are calităţile necesare unui bun cântăreţ va fi recompensat cu 1.500 de lei şi cu o piesă înregistrată la Crossover Sound Studio.

„Anul acesta, serile de karaoke încep cu un concurs: Best Singer of Doors! Concursul, care are două ediţii şi o finală, se desfăşoară în perioada ianuarie - martie”, se precizează pe pagina de Facebook a clubului, unde ieri se mai puteau face înscrieri.

Vârsta minimă de participare la concursul de karaoke este de 18 ani.