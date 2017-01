Se analizează tratamentul cancerului gastric

Specialiști în chirurgie de la cele trei mari centre universitare din Transilvania - Sibiu, Târgu Mureș și Cluj-Napoca - analizează, la Colegiul Medicilor din Sibiu, metode de tratament al cancerului gastric, cu scopul instruirii medicilor rezidenți și a studenților mediciniști, potrivit unui comunicat. ”Având un spital universitar și o facultate de medicină tânără, avem mare nevoie să strângem relațiile de prietenie, de colegialitate, dar și pe plan științific cu toate centrele medicale tradiționale și de prestigiu din țară. În acest sens, am hotărât, împreună cu conf. univ. Porr, să derulăm la Sibiu o activitate de tip workshop, care să închege relația Facultății de Medicină din Sibiu, dar și a SCJU Sibiu cu marile centre din țară. Pentru început, am stabilit o puternică legătură cu centrele din Târgu Mureș și Cluj și, în colaborare cu Clinica Chirurgie I din Târgu Mureș, cu Institutele de Gastroenterologie și Oncologie din Cluj-Napoca, precum și cu Clinica Chirurgie III din Cluj, apoi am pus bazele acestei manifestări”, a declarat prof. univ. dr. Lorant Kiss, medic-șef Secția Clinică Chirurgie I a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. La eveniment participă și specialiști din Kaufbeuren (Germania), care dezbat ”Capcane și pericole în diagnosticul imagistic al tumorilor pancreatice invadante”. Medicii sibieni intenționează organizarea de workshopuri internaționale în colaborare cu clinici din străinătate, cum ar fi Spitalul Clinic din Triemli - Elveția, Clinica de Chirurgie din Graz - Austria, Clinica de Chirurgie din Marburg - Germania.