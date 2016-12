Se anunță un început bun de sezon estival pe litoralul românesc

09:20:21 / 28 Martie 2015

Anuntul asta nu este ptr constanteni!

Constantenii nu prea au nimic de cistigat de pe urma litoralului,unii nici nu isi permit sa calce in Mamaia ,saracia sub regimul Mazare-Constantinescu a ajuns la 35%,locuri de mun ca ,,o",orasul a decazut jos de tot in topul oraselor mari din tara.Chestia cu litoralul poate s-ai intereseze pe spagarii,cocalarii,interlopii si coruptii din Bucuresti si din tara ptr care exista in prezent statiunea Mamaia/Rusine !