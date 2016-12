Se anunță furtuni în Dobrogea

Chiar când începeam să ne obișnuim cu vremea caldă, meteorologii anunță că nu vor fi mai mult de 14 grade Celsius miercuri, 20 aprilie, în Dobrogea. Pe cer nu va fi nici urmă de soare, iar peisajul mohorât va fi completat de ploi, însoțite de descărcări electrice. Miercuri, maximele se vor încadra între 11 și 14 grade C, iar minimele între 6 și 9 grade C, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Timpul urât nu va ține mult, iar de joi, 21 aprilie, vremea începe din nou să se încălzească. Temperaturile maxime se vor situa între 14 și 17 grade C, iar cele minime între 4 și 9 grade C. Vineri, 22 aprilie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 22 grade C, iar minimele între 9 și 11 grade C.