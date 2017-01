Meteorologii anunță ninsori la Constanța! Astfel, marți, 27 decembrie, precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 6 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -3 și 0 grade C. Miercuri, 28 decembrie, însă, precipitațiile se vor transforma în zăpadă, potrivit meteorologilor. Temperaturile maxime se vor situa între 2 și 5 grade C, iar minimele vor fi cuprinse în intervalul -5 și -2 grade C. Și pe 29 decembrie se anunță ninsori la Constanța. Temperaturile maxime vor fi în scădere. Astfel, ele vor fi cuprinse între -1 și 3 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -5 și -1 grad C. Și la munte se anunță precipitații sub formă de zăpadă.