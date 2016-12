Se anunță ploi, iar temperaturile scad cu peste 10 grade C!

Mai puteți profita doar câteva zile de temperaturile ridicate, pentru că vremea se schimbă radical începând din weekend în Dobrogea. Cel puțin așa susțin specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care anunță că temperaturile scad brusc cu mai bine de 10 grade Celsius, iar ploile își fac apariția. Miercuri, 10 august, va mai fi încă vreme frumoasă, cu soare din plin. Maximele se vor încadra între 28 și 34 de grade C, iar minimele între 19 și 24 de grade C. Joi, 11 august, maxima zilei va ajunge până la 36 de grade C. De vineri însă, pe 12 august, temperaturile maxime vor fi cuprinse între doar 19 și 23 de grade C, iar cele minime între 13 și 17 grade C. Totodată, vor fi ploi însoțite de descărcări electrice.