Se anunță temperaturi de 30 de grade C, la Constanța. Vezi când!

Meteorologii anunță o ușoară încălzire a vremii, la Constanța, în următoarele 3 zile. Astfel, marți, 5 septembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 12 și 17 grade C. Miercuri, 6 septembrie, maximele vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade C, iar minimele vor fi între 14 și 18 grade C. Joi, 7 septembrie, vom avea parte de mult soare și de temperaturi maxime de până la 30 de grade C; minimele se vor situa în intervalul 16 și 20 de grade C.