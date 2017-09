Se anunță temperaturi de 34 de grade C, la mare!

Meteorologii anunță vreme excelentă pentru plajă în următoarele zile, cu temperaturi maxime de până la 34 de grade C pe litoral. Astfel, miercuri, 16 august, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 33 de grade C, iar minimele se vor situa între 18 și 22 de grade C; va fi mult soare, dar își vor face apariția și norii. Joi, 17 august, nu vor fi modificări prea mari față de ziua precedentă, doar minimele vor cunoaște o ușoară creștere. Vineri, 18 august, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 34 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 17 și 23 de grade C.