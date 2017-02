Se anunță temperaturi maxime de 12 grade C, la Constanța!

Joi, 2 februarie, vremea va fi frumoasă la Constanța, anunță meteorologii. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 6 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -3 și 2 grade C. Vineri, 3 februarie, temperaturile maxime vor fi în creștere. Astfel, maxima va ajunge la 9 grade C, iar minimele vor fi între 0 și 3 grade C. Sâmbătă, 4 februarie, vom avea de-a face cu o zi veritabilă de primăvară. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul 8 și 12 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -1 și 3 grade C.