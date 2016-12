Se apropie 21 decembrie 2012!

Un călugăr tibetan de la mănăstirea Gyandrek de lângă Kailas, cunoscut drept Oracolul Shambala, a trimis un mesaj uluitor către NASA, în care afirma că pe 21 decembrie 2012, Pământul împreună cu sistemul solar vor trece printr-o aşa-numită zonă zero. Potrivit călugărului, pe 21 decembrie 2012, ora 6 (meridianul Greenwich), întreg Pământul va fi cuprins de întuneric. Va dispărea Soarele şi nu vom mai avea nici energie electrică, ceea ce înseamnă că nu vom mai putea folosi nici căile de comunicare. Zona zero este explicată de călugăr ca fiind ”o stare a spaţiului unde se stinge şi nu poate să se răspândească niciun fel de energie. Dispare câmpul electromagnetic al tuturor obiectelor”. ”Nu trebuie să vă îngrijoraţi sau să vă speriaţi”, afirmă călugărul tibetan, pentru că întunericul va dura doar trei-patru zile, după care lumina Soarelui va reveni. Ieşirea deplină a Pământului din zona zero se prevede însă a avea loc pe 7 februarie 2013. Atunci va avea loc restaurarea parţială a energiei electrice, a circulaţiei rutiere. Până la sfârşitul lunii martie, procesul de recuperare va fi complet.

Oracolul Shambala vine şi cu câteva recomandări pentru zilele apocaliptice: să ne luăm familiile, documentele, banii şi să părăsim oraşele, pentru locuri de refugiu de la ţară. Acolo să ne facem rezerve de produse alimentare, apă, lemne şi lumânări pentru două luni. Călugărul tibetan cere oamenilor ca în decursul acestei perioade să închidă geamurile şi să le acopere cu jaluzele sau perdele dense. Nu trebuie să se uite prin ele şi să nu creadă ochilor şi urechilor şi să nu iasă în stradă, deoarece în acea stare energetică a Pământului se vor auzi şi vedea lucruri care în mod obişnuit nu pot fi percepute, astfel că mulţi oameni vor înnebuni. Există şi o parte pozitivă a acestor evenimente dramatice, susţine călugărul. Oamenii se vor schimba radical şi vor deveni mai înclinaţi spre spiritualitate.