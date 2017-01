Se apropie licitaţiile pentru falezele de pe litoral

Anul viitor, va începe implementarea proiectelor de refacere a falezelor. Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL) are prevăzute, pentru reabilitarea falezelor, patru proiecte de investiţii, a căror valoare se ridică la 49 de milioane de euro. Directorul DADL, Gheorghe Babu, a declarat ieri că, pînă vara viitoare, vor fi consolidate falezele din Constanţa, Eforie, Costineşti şi Tuzla. Licitaţiile pentru demararea acestor lucrări vor avea loc la sfîrşitul lunii noiembrie şi începutul lunii decembrie şi vor îngloba - pentru eficientizarea activităţii şi pentru ca durata de timp necesară realizării să se scurteze - două etape. Astfel, firmele care vor depune documentaţia pentru aceste licitaţii, trebuie să ştie că lucrările vizează şi proiectarea şi execuţia. „Ne dorim ca aceste lucrări să înceapă cît mai repede şi să fie făcute cît mai bine. Pentru eficientizarea realizării am ales această modalitate, practic, sînt două etape într-una singură”, a declarat purtătorul de cuvînt al DADL, Cătălin Anton. Falezele şi tronsoanele de plajă din Constanţa, Eforie, Tuzla şi Costineşti, au termene diferite de finalizare, în funcţie de zonă, între un an şi jumătate (la Constanţa) şi trei ani şi jumătate (Tuzla).